Video: Drone: Arash Nejad

For første gang har Statnett tatt i bruk en løftedrone til operativt arbeid, hvor den forsyner arbeidere i mast med utstyr og materialer.
Nå skal de kartlegge hva slags arbeid dronene kan gjøre og hvor mye og hva slags oppgaver den fungerer bedre til enn alternativene; helikopter eller manuelle løft.
– Dette prosjektet blir en syretest for oss, siden det er nær trafikkert vei, nær bebygd område, nær tettere befolkning. Så nå får vi virkelig pusha alle grensene, sier Thomas Negård, fagansvarlig for droner i Statnett.
energi

Tester løftedroner: – En no-brainer for effektivitet

Statnett tar i bruk løftedroner i operativt arbeid for første gang – som alternativ til helikopter og manuelle løft.

Ina Andersen– Journalist
Arash Nejad– Fotojournalist
25. mai 2026 - 05:00

Siggerud: En drone, som må kunne beskrives som ganske stor, henger i lufta over en av strømmastene langs en trafikkert E6 i Akershus. Festet i en vaier fra dronen henger materialer, som de to teknikerne i masta skal bruke i arbeidet med å bytte toppline. 

De hekter den sylinderformede komponenten av kroken, og dronen flyr tilbake til landingsplassen. En liten bris kjennes når dronen nærmer seg, før den lander på det oppmerkede området et par meter ifra. 

Batteriet byttes ut med et fullt oppladet et, og så er dronen klar for neste løft. 

