Tester løftedroner: – En no-brainer for effektivitet

Siggerud: En drone, som må kunne beskrives som ganske stor, henger i lufta over en av strømmastene langs en trafikkert E6 i Akershus. Festet i en vaier fra dronen henger materialer, som de to teknikerne i masta skal bruke i arbeidet med å bytte toppline.

De hekter den sylinderformede komponenten av kroken, og dronen flyr tilbake til landingsplassen. En liten bris kjennes når dronen nærmer seg, før den lander på det oppmerkede området et par meter ifra.

Batteriet byttes ut med et fullt oppladet et, og så er dronen klar for neste løft.