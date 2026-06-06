Statnett tar i bruk metode for å jobbe på kraftlinjer over trafikk

Oppegård: Statnett bytter toppline i høyspentmastene mellom Klemetsrud i Oslo og Oppegård i Akershus. Her jobber de i i alt 45 master over en strekning på 20 kilometer.

Toppline er viktig for å verne kraftledningen mot blant annet lyn. Arbeidet henger sammen med nye Liåsen transformatorstasjon som bygges på Klemetsrud.

Store deler av denne strekningen går langs E6. I snitt passerer 50.000 biler her hver dag, ifølge Statens vegvesen. Da er det ikke så enkelt å stenge trafikken, eller sette ut en vakt som de gjør på mindre veier, når Statnett skal gjennomføre arbeid som krysser over.