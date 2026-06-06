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Kraftledningen mellom Klemetsrud i Oslo og Oppegård krysser bilveier og avkjøringsramper totalt 27 ganger – blant annet går den over E6 og E18.
Vanligvis må Statnett stanse trafikken av sikkerhetsårsaker, når de skal jobbe på ledninger over veien.
Nå har de testet ut ny teknologi, som gjør at de trygt kan jobbe, mens biler suser forbi på veien under.
energi

Statnett tar i bruk metode for å jobbe på kraftlinjer over trafikk

Slipper å stenge veien.

Ina AndersenIna Andersen– Journalist
Thomas BjørnflatenThomas Bjørnflaten– Fotojournalist
6. juni 2026 - 05:00

Oppegård: Statnett bytter toppline i høyspentmastene mellom Klemetsrud i Oslo og Oppegård i Akershus. Her jobber de i i alt 45 master over en strekning på 20 kilometer. 

Toppline er viktig for å verne kraftledningen mot blant annet lyn. Arbeidet henger sammen med nye Liåsen transformatorstasjon som bygges på Klemetsrud. 

Store deler av denne strekningen går langs E6. I snitt passerer 50.000 biler her hver dag, ifølge Statens vegvesen. Da er det ikke så enkelt å stenge trafikken, eller sette ut en vakt som de gjør på mindre veier, når Statnett skal gjennomføre arbeid som krysser over. 

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