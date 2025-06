Her har arkitekten frigjort den solrike sørsiden til solceller.

Solceller kan erstatte takstein og gi et eget visuelt uttrykk.

Slik øker du husets verdi mest med solceller

Riktig utført kan solceller gi bygg både et estetisk og et økonomisk løft. Her er rådene fra eksperter og produsenter.