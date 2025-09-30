Foto: Arash A. Nejad
Her tester Widerøe-kapteinene Odd Thomassen og Henrik Wagle for første gang de nye innflyvningsprosedyrene til Brønnøysund lufthavn. I en flysimulator, riktignok. Men en veldig naturtro en.
Det er store dimensjoner på Dash 8-flysimulatoren til CAE på Gardermoen.
Det dreier seg om en «full motion»-simulatorer med en plattform som kan sørge for ganske store bevegelser for dem som sitter i cockpiten.
Slik har ingen fløyet til Brønnøysund før
Widerøe har testet nye innflyvningsprosedyrer, som skal både gi kortere reisetid og gjøre flyreisen mindre væravhengig.
Harald Brombach– Journalist
30. sep. 2025 - 05:00
