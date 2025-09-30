Slik har ingen fløyet til Brønnøysund før

Her tester Widerøe-kapteinene Odd Thomassen og Henrik Wagle for første gang de nye innflyvningsprosedyrene til Brønnøysund lufthavn. I en flysimulator, riktignok. Men en veldig naturtro en.

Her tester Widerøe-kapteinene Odd Thomassen og Henrik Wagle for første gang de nye innflyvningsprosedyrene til Brønnøysund lufthavn. I en flysimulator, riktignok. Men en veldig naturtro en.

Her tester Widerøe-kapteinene Odd Thomassen og Henrik Wagle for første gang de nye innflyvningsprosedyrene til Brønnøysund lufthavn. I en flysimulator, riktignok. Men en veldig naturtro en.

Det er store dimensjoner på Dash 8-flysimulatoren til CAE på Gardermoen.

Det er store dimensjoner på Dash 8-flysimulatoren til CAE på Gardermoen.

Det er store dimensjoner på Dash 8-flysimulatoren til CAE på Gardermoen.