Foto: Arash A. Nejad

Her tester Widerøe-kapteinene Odd Thomassen og Henrik Wagle for første gang de nye innflyvningsprosedyrene til Brønnøysund lufthavn. I en flysimulator, riktignok. Men en veldig naturtro en.
Det er store dimensjoner på Dash 8-flysimulatoren til CAE på Gardermoen.
Det dreier seg om en «full motion»-simulatorer med en plattform som kan sørge for ganske store bevegelser for dem som sitter i cockpiten.
luftfart

Slik har ingen fløyet til Brønnøysund før

Widerøe har testet nye innflyvningsprosedyrer, som skal både gi kortere reisetid og gjøre flyreisen mindre væravhengig.

Harald BrombachHarald Brombach– Journalist
30. sep. 2025 - 05:00
avinorinnflyvningluftfartWiderøe
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.