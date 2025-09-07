Foto: Erlend Tangeraas Lygre

Det er nærmere ti år siden Equinor sist tok i bruk en ny helikoptertype på norsk sokkel.
Siden Turøy-ulykken i 2016 har kun Sikorsky S-92 fløyet personell til og fra plattformer og rigger.
Nå er det første av de nye Leonardo AW189 på plass i Norge.
Her på en demonstrasjonsflyvning over Lysefjorden.
Sikkerhet og komfort var det viktigste for Equinors helikoptervalg

Her er Leonardo AW189, som snart skal fly til og fra norsk sokkel.

Ina AndersenIna Andersen– Journalist
Arash NejadArash Nejad– Fotojournalist
7. sep. 2025 - 05:00
energiEquinorhelikopterLeonardoluftfartOlje og gass
