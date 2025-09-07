Foto: Erlend Tangeraas Lygre
Det er nærmere ti år siden Equinor sist tok i bruk en ny helikoptertype på norsk sokkel.
Siden Turøy-ulykken i 2016 har kun Sikorsky S-92 fløyet personell til og fra plattformer og rigger.
Nå er det første av de nye Leonardo AW189 på plass i Norge.
Her på en demonstrasjonsflyvning over Lysefjorden.
energi
Sikkerhet og komfort var det viktigste for Equinors helikoptervalg
Her er Leonardo AW189, som snart skal fly til og fra norsk sokkel.
Ina Andersen– Journalist
Arash Nejad– Fotojournalist
7. sep. 2025 - 05:00
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.