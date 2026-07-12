Foto: Lea Trong-Johansen

Gårdseier Sven-Erik Gullbekk har sluttet å bruke gjerder til kuene sine.
Takket være disse halsbåndene kan han nå følge med på dyrene i en app.
Det norske selskapet Monil lager beiteklaver som fungerer som virtuelle gjerder – og smartklokker – til kuer.
Landbruk

Også kuer har smartklokker

Virtuelle gjerder har endret norsk landbruk. Monil overvåker kuene – og satser nå på det amerikanske markedet.

Lea Trong-JohansenLea Trong-Johansen
Mia HuseMia Huse– Journalist
12. juli 2026 - 05:00

– En gang fikk jeg varsel om at ei ku hadde stått stille lenge. Vi dro ut på kvelden og så at den hadde vondt i foten, så fikk den hjelp av dyrlege. Hvis vi ikke oppdaget det, hadde den antakelig omkommet.

Det forteller eier av Bergvang gård i Asker Sven-Erik Gullbekk til TU. 

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HP Norge
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Monil-appen sørget for at Gullbekk fikk hjulpet kua si. I den kan han spore alle kuene han har klave på, og han får varsel når en ku endrer bevegelsesmønster. 

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