Også kuer har smartklokker

– En gang fikk jeg varsel om at ei ku hadde stått stille lenge. Vi dro ut på kvelden og så at den hadde vondt i foten, så fikk den hjelp av dyrlege. Hvis vi ikke oppdaget det, hadde den antakelig omkommet.
Det forteller eier av Bergvang gård i Asker Sven-Erik Gullbekk til TU.
Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
AI-utvikling: Derfor er lokal datakraft i ferd med å ta over for skyen
Monil-appen sørget for at Gullbekk fikk hjulpet kua si. I den kan han spore alle kuene han har klave på, og han får varsel når en ku endrer bevegelsesmønster.