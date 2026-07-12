Også kuer har smartklokker

– En gang fikk jeg varsel om at ei ku hadde stått stille lenge. Vi dro ut på kvelden og så at den hadde vondt i foten, så fikk den hjelp av dyrlege. Hvis vi ikke oppdaget det, hadde den antakelig omkommet.

Det forteller eier av Bergvang gård i Asker Sven-Erik Gullbekk til TU.

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Monil-appen sørget for at Gullbekk fikk hjulpet kua si. I den kan han spore alle kuene han har klave på, og han får varsel når en ku endrer bevegelsesmønster.