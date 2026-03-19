Ny batterifabrikk – satser på gigabatterier til skip

I siste del av produksjonslinjen holder de fortsatt på å sette sammen støpeformene som er på størrelse med en skipulk. Formene legger et resinlag rundt batterimodulene for å gjøre dem tette.

Mens resten av produksjonen er relativt standard for batterifabrikker, er det siste steget det som skal skille Zen fra andre. Resinbelegget gjør at batteriene kan pakkes tett sammen i en container som fylles med vann. Det skal igjen gi høy energitetthet og brannsikring.

Fabrikken åpnet på slutten av fjoråret. Når TU er på besøk produserer den automatiserte linjen batteripakker til et Salten Shipping-skip som skal seile innerst i Oslofjorden.