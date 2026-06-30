Nesten tre år etter «Hans» er Braskereidfoss kraftverk tilbake i drift

– Fyllingsdammen ble ferdig til jul 2025 og fylt i vår. Produksjonen på den nyeste av de to kraftstasjonene kunne begynne å produsere strøm igjen sist uke, 999 dager etter dambruddet, forteller prosjektleder Kurt Magne Fallingen i Hafslund Kraft til TU i en e-post.

Det var Østlendingen som først omtalte at anlegget i Våler kommune nå produserer strøm igjen. Lokalavisen var til stede under et åpningsarrangement.

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– Å åpne et kraftverk er stort. Enda større er det å gjenåpne et, sa administrerende direktør Kristin Lian i Hafslund Kraft under markeringen, følge avisen.