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Det var et dramatisk døgn i august 2023 da ekstremværet «Hans» og kraftig nedbør gikk hardt ut over et kraftverk ved Glomma.
Da en nettfeil gjorde at turbinene ved Braskereidfoss kraftverk stoppet opp, skulle flomlukene åpne seg og slippe gjennom vannet. Det skjedde ikke.
Til slutt kollapset deler av demningen, som ikke tålte vannmassene. Kraftverket, som har produsert 170 GWh strøm i året, har vært ute av drift siden – frem til nå.
energi

Nesten tre år etter «Hans» er Braskereidfoss kraftverk tilbake i drift

Nå produserer Glomma-kraftverket strøm igjen – 999 dager etter den dramatiske damkollapsen.

Heidi SævoldHeidi Sævold– Journalist
30. juni 2026 - 05:00

– Fyllingsdammen ble ferdig til jul 2025 og fylt i vår. Produksjonen på den nyeste av de to kraftstasjonene kunne begynne å produsere strøm igjen sist uke, 999 dager etter dambruddet, forteller prosjektleder Kurt Magne Fallingen i Hafslund Kraft til TU i en e-post.

Det var  Østlendingen som først omtalte at anlegget i Våler kommune nå produserer strøm igjen. Lokalavisen var til stede under et åpningsarrangement. 

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– Å åpne et kraftverk er stort. Enda større er det å gjenåpne et, sa administrerende direktør Kristin Lian i Hafslund Kraft under markeringen, følge avisen. 

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