Kan endre livet til lungekreftpasienter

– Det var helt overveldende, det var som en lottotrekning, sier Müller.

Da hun fikk beskjeden om at hun ble tildelt midler, var hun overlykkelig. Det er mange om beinet. Forskningsmidler kan man vente lenge på.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Måler 200 ganger i sekundet for å få jernbanesporet klart til morgentrafikken

Müller, som tok PhD fra 2012 til 2018, forteller at det er svært vanskelig å få mulighet til å fortsette forskningen. For å øke sjansene for å motta midler, dro hun utenlands.