Foto: Eirik Helland Urke

Ved Radiumhospitalet i Oslo foregår viktig forskning på protonbehandling.
Forskerne ved protonbygget gjennomfører tester for å se hva protonstråler gjør mot kreftceller.
En av dem er Elisabeth Müller.
Hun har blitt tildelt 10 millioner kroner av Forskningsrådet for å undersøke hvordan protonstråling kan vekke immunforsvaret i behandlingen av lungekreft.
Forskning

Kan endre livet til lungekreftpasienter

Denne typen forskning har nesten ikke blitt gjort i Norge før nå, forteller forskeren.

Martin LarsenMartin Larsen– Journalist
Eirik Helland UrkeEirik Helland Urke– Fotojournalist
7. juli 2026 - 13:55

– Det var helt overveldende, det var som en lottotrekning, sier Müller.

Da hun fikk beskjeden om at hun ble tildelt midler, var hun overlykkelig. Det er mange om beinet. Forskningsmidler kan man vente lenge på. 

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Müller, som tok PhD fra 2012 til 2018, forteller at det er svært vanskelig å få mulighet til å fortsette forskningen. For å øke sjansene for å motta midler, dro hun utenlands. 

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