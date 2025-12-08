Foto: Eirik Helland Urke
Det er god stemning mellom Norges forsvarsminister Tore O. Sandvik og hans britiske kollega John Healey.
Nå skal de samarbeide for å finne nye metoder i jakten på russiske ubåter.
Kanskje betyr det at vi aldri kjøper fregatthelikoptere, som denne Merlin-maskinen forsvarsministeren fikk sitte på med til Portsmouth.
Forsvar
Inviterer gründere til å jakte russiske ubåter
Slik skal Norge bidra i ubåtjakten gjennom Atlantic Bastion.
8. des. 2025 - 01:01
