Industrianlegget har stått tomt i 600 dager: – Vekker oppsikt i investormiljøer

I 600 dager har det 86 000 kvadratmeter store industribygget i Mo i Rana stått tomt.
Bygget er værsikret og holdes oppvarmet for å beholde verdien. Men innenfor taket og veggene er det kun luft og grus på bakken.
Eieren av bygget, T1 Energy, mistet tilgang på kapasitet i strømnettet da de skrinla sine planer om batterifabrikk i 2023.
Mange vil ta over bygget, ifølge eieren, men kun med tilgang på strøm. Selskapet har varslet rettslige skritt for å få beskytte verdiene.
Heidi Sævold– Journalist
11. nov. 2025 - 05:00