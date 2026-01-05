– Hvert skudd i simulatoren sparer oss for masse penger

Hæren er i ferd med å få en ny kampsimulator. Her kan besetningene i stormpanser- og stridsvogner trene sammen i svært realistiske omgivelser.

– Det er en såkalt full mission-simulator, altså Hærens utgave av en flysimulator, i den forstand at du setter deg inn i et miljø som er helt likt det skarpe. Forskjellen er at det du ser i lukene eller stikker hodet opp, er en virtuell verden, forteller oberstløytnant Ken-Tore Saade Eriksen, sjef for Hærens trenings- og simulatorsenter i Rena leir, til TU, som er på besøk.

– Vi har fire CV90-kabiner og fire Leopard 2A4-kabiner. Disse kan øve hver for seg, de kan øve i system eller samlet, og det kan også øves slik at hver vogn representerer for eksempel en troppssjef. Da har du plutselig to eskadroner som trener. Du kan la hver vogn være en eskadronsjef. Da har du en bataljon som trener i dette systemet.