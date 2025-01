Kamuflasjemønsteret på de norske uniformene er utviklet og testet av Forsvarets forskningsinstitutt. Testene viser angivelig at det nye kamuflasjemønsteret fungerer bedre enn andre kommersielt tilgjengelige mønstre. Kamuflasjen på bildet er utviklet for å egne seg i norsk skog.

I tillegg er det utviklet en egen vinterkamuflasje. Det er også utviklet et mønster for bruk i utelandsoperasjoner.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var tilstede i forbindelse med at utdelingen startet. Han er her iført den gamle uniformen.

