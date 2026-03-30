Foreslår ny fjellvettregel for mobilsøk

Karmøy: Rotorlyden fra redningshelikopteret dundrer over det myrlendte landskapet. Et sted på bakken ligger et menneske, godt skjult og ikke i stand til å gi seg til kjenne. Tiden er knapp.

Systemoperatør Eirik Ahlstrøm taster inn noen tall på systemene sine. Sekunder senere dukker det opp en trekantet prikk på skjermen. Redningsmann Gaute Løvfall og lege Kristin Fagereng gjør seg klare til å forlate helikopteret.

Denne påsken har mannskapene i 330-skvadronen fått et nytt verktøy i jakten på savnede personer, en håndholdt mobilsøker. Vi har fått bli med på treningsoppdrag for å se hvor effektivt det fungerer.