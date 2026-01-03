Et ærlig vrak

En vinterdag i midten av desember 1943 står en Focke Wulf Fw 190 A-2 med kjennetegn 16 malt i gult på siden klar til avgang fra Luftwaffes Fliegerhorst Herdla, 28 kilometer nordvest for Bergen.

Jagerflyets BMW-motor på 1700 hestekrefter brøler til liv, og underoffiser Kurt Kundrus' maskin setter fart bortover plankerullebanen, tar av og setter kursen vestover.

Noen minutter senere mister motoren kraft. Øyenvitner ved Solsvik i Øygarden ser flyet komme inn over bølgene i Vindøyosen. Det ser ut som det skal lande, før det treffer sjøen med et smell.