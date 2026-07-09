Foto: Yuri Smityuk/TASS/Sipa USA/Scanpix

Sevmorput er verdens eneste atomdrevne transportskip
Bildet er fra 2021 da skipets levetid gikk mot slutten.
Nå ligger skipet til kai i Murmansk.
Maritim

Eneste atomdrevne transportskip skal trolig ikke pensjoneres likevel

I dagens situasjon vil Russland holde skipet i drift så lenge som mulig, mener atområdgiver Aleksander Nikitin.

Arne FenstadArne Fenstad– Journalist
9. juli 2026 - 14:28

«Den Russiske Føderasjons Ambassade bevitner sin aktelse for Kongeriket Norges Utenriksdepartement og har den ære å informere om at det i perioden 1. januar - 31.desember 2022 planlegges tokter med atomdrevet containerskip «Sevmorput»». 

Slik innledet russiske myndigheter varselet til norske myndigheter om at det reaktordrevne containerskipet kom til til å seile i norske farvann. Meldingene gjaldt for hele året og kom hvert år. Helt til 2023. 

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Planen var i utgangspunktet at skipet, som ble bygget i Kertsj i Ukraina da landet var en del av Sovjetunionen i 1988, skulle tas ut av drift og erstattes av dieseldrevne skip i 2024.

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