Eneste atomdrevne transportskip skal trolig ikke pensjoneres likevel

«Den Russiske Føderasjons Ambassade bevitner sin aktelse for Kongeriket Norges Utenriksdepartement og har den ære å informere om at det i perioden 1. januar - 31.desember 2022 planlegges tokter med atomdrevet containerskip «Sevmorput»».

Slik innledet russiske myndigheter varselet til norske myndigheter om at det reaktordrevne containerskipet kom til til å seile i norske farvann. Meldingene gjaldt for hele året og kom hvert år. Helt til 2023.

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Planen var i utgangspunktet at skipet, som ble bygget i Kertsj i Ukraina da landet var en del av Sovjetunionen i 1988, skulle tas ut av drift og erstattes av dieseldrevne skip i 2024.