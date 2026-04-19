En gang var brevduer standardutstyr i britiske bombefly

Da britiske David Martin i 1982 skulle renovere skorsteinen på huset sitt i Bletchingley i det sørøstlige England, fant han skjelettet av en due. Til det ene beinet var det festet en rød sylinder med lokk. Inni sylinderen lå et papirark med en kryptert, håndskrevet melding:

AOAKN HVPKD FNFJU YIDDCRQXSR DJHFP GOVFN MIAPXPABUZ WYYNP CMPNW HJRZHNLXKG MEMKK ONOIB AKEEQUAOTA RBQRH DJOFM TPZEHLKXGH RGGHT JRZCQ FNKTQKLDTS GQIRU AOAKN 27 1525/6

Under meldingen sto det to andre koder som snart skulle vise seg å være identiteten til to ulike duer i det som ble kalt for National Pigeon Service, en tjeneste for britiske oppdrettere av brevduer som var aktiv under andre verdenskrig.