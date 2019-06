Norske byggeklosser gir energieffektive hus

Byggeklosser! Det er det første vi tenker når Robert Grønli viser hvordan han har satt opp huset sitt. Det stilige funkishuset i Saltnes er rett og slett satt sammen av kortreiste byggeklosser, produsert i Gressvik utenfor Fredrikstad, bare 17 km unna.

Huset er bygget i Thermomur, med hulldekke som etasjeskille. Utvendig er det kledd med fiberarmert puss. Foto: Delta V

— Ja dette er byggeklosser for voksne, sier Grønli, og gir oss et relativt stort element som er overraskende lett.

— Jeg har både bygget og bodd i mange trehus, så det var moro å prøve noe nytt, sier Grønli, som selv er fagmann med lang fartstid i boligbyggebransjen, men da med trehus. Han nikker bekreftende på spørsmålet om han selv har tegnet huset.

Systemet han har benyttet heter Thermomur, og er et fullisolert byggesystem fra Jackon. Hvert element har knaster slik at alt passer perfekt når elementene stables oppå hverandre.

Elementet består av en utside og innside av EPS, med innstøpte plastbindere som holder det hele sammen og skaper rom for betongstøp i midten.

Plastbinderne har spor til å legge armeringsjern i støpen, men de gir også skrufester til både innvendig og utvendig kledning. Grønli brukte disse til utlekting av innvendige gipsvegger, slik at det ble plass til elektrisk opplegg bak gipsen, men det er også mulig å slisse spor til kabler i EPS-en.

Et element veier kun 3 kg, og og det smarte knastesystemet gjør at elementene passer perfekt på hverandre. Foto: Jackon

At elementene er både enkle og svært effektive å jobbe med, var en åpenbaring for den erfarne husbyggeren i Saltnes. Hvert element veier bare 3 kg, slik at man unngår tunge løft. For en normalt stor bolig, bygger man ifølge Jackon en etasje i løpet av en arbeidsdag.

Ferdig isolert vegg

— Når veggen er støpt og herdet, har du en ferdig isolert vegg, som kles på inn- og utside uten at du trenger å tenke på vindsperre og diffusjonssperre, slik som på en vegg i tradisjonelt bindingsverk, forklarer Eivind Olsen, som er utviklingssjef i Jackon.

— Det var utrolig enkelt å bygge. Man skal bare passe på å stable elementene forbant, slik at det blir stødigere, sier Grønli.

For å få dette til å gå opp, kan elementene enkelt kuttes til i ønsket bredde. Elementene måler 120 x 30 cm, men det tilbys også elementer i halv høyde, såkalt halvblokk, for å få det til å gå opp i høyden. Det tilbys også hjørneblokker, bjelkelagsblokker, såleblokker og toppblokker, og blokker tilrettelagt for radonsperre.

Lunt om vinteren, svalt om sommeren

— Den store fordelen er at du får en vegg fullstendig uten kuldebroer og luftlommer, sier Olsen. Blokkene som Grønli har brukt, Thermomur 350, gir en U-verdi på 0,17, altså bedre enn energikravet på U=0,18. Dette gir et godt isolert, energieffektivt hus. Huset blir lett å varme opp om vinteren, men Thermomur har også en fordel om sommeren.

Plastbinderne som holder EPS-lagene sammen, gir også skrufeste til kledning og spor til armeringsjern. Foto: Delta V

— Siden det er en kjerne av betong, får du faktisk et svalere hus når det er ordentlig varmt om sommeren, sier Olsen.

Betongkjernen er også en effektiv lyddemper, enten det er snakk om lydisolering utenfra, eller mellom rom der Thermomur er benyttet til innervegger. Det er kvaliteter som også Grønli har lagt merke til.

— Det jo også helt stille. Om vind og uvær herjer utenfor, så hører man ingenting inne, sier han. Ikke knaker det heller, slik det gjør i trehus som beveger seg ved temperatursvingninger.

Mer enn bare firkantede funkishus

Alle Thermomur-produktene til Jackon passer sammen. For eksempel kan man benytte den nye Thermomur 350 HD til kjelleren, som gir en tykkere betongkjerne som dermed tåler mer etterfylling. Da vil Thermomur 350 passe perfekt oppå når første etasje skal bygges.

Dette gjør prosjekteringen enkel. Det er imidlertid en fordel om man tar utgangspunkt i hele 5 cm helt fra tegnestadiet, slik Grønli også gjorde det, så man slipper å kutte over knastesystemet.

Olsen presiserer imidlertid at det er fullt mulig å gjøre tilpasninger dersom man ønsker, og man er absolutt ikke begrenset av 90-graders hjørner:

Etter at huset var ferdig, gikk Robert Grønli i gang med å lage basseng i Thermomur. Foto: Delta V

— Om man vil ha 30-graders hjørner, kapper man bare til blokkene og stiver av det hjørnet før man støper. I de aller fleste tilfeller holder man seg til rette hjørner og innenfor disse 5 cm, men trenger man tilpasninger på millimeteren, så løser vi det også, sier han.

Mange tror at Thermomur kun kan brukes til firkantede funkishus med murfasade, men man kan også bruke tradisjonell kledning i tre. Da skal utsiden kles med 9 mm GU-gips før man lekter ut og monterer kledningen. Dette skrus da i plastbinderne som er støpt inn i EPS-materialet.

Nå blir det svømmebasseng

Grønli er svært fornøyd både byggeprosessen og resultatet. Huset har blitt svært behagelig å bo i.

— Det er godt og varmt om vinteren, og strømutgiftene er veldig lave. Jeg regnet på strømforbruket i det forrige huset jeg bygde og bodde i, og mener det lå på 107 kWh pr. kvadratmeter pr. år. Her er jeg nede på drøyt 60, sier han.

Erfaringene med huset førte til at han nå er i gang med å bygge et 180 cm dypt basseng i hagen, også det ved hjelp av Thermomur. Nede i det uferdige bassenget ser man hvordan blokkene er stablet oppå hverandre, og det finnes ingen spor av betong som har trengt gjennom skjøtene under støpingen.

— Det er jo så enkelt å jobbe med. Nå gjenstår egentlig bare å få på duken i bassenget og tredd gjennom det som skal inn til teknisk rom på baksiden av endeveggen. Det er jo utrolig gøy å gjøre det selv, og nå gleder jeg meg til å få vann i det, avslutter Grønli.