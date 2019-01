– Årets viktigste nettverksarena for elektrisk mobilitet

For tredje året på rad går Nordic EV summit av stabelen, midt i Oslo sentrum på det splitter nye Clarion Hotel The Hub. Og hvor passer det bedre å ha konferansen, enn ved kollektivknutepunktet Oslo S – i byen kåret til Europeisk Miljøhovedstad i 2019.

– Vi skal sette agendaen på konferansen, og den skal ha en betydning både lokalt og globalt, sier Christina Bu, Generalsekretær i Norsk elbilforening.

Mennesker fra land og selskaper over hele verden kommer, gjør du?

Kjøp billetter til Nordic EV Summit 21-22. mars her.

Skal sette dagsorden

Konferansen har et bredt publikum innenfor ulike sektorer, både i Norden og internasjonalt. På deltakerlisten finner du representanter fra næringslivet, ulike organisasjoner, politikere, byråkrater og akademikere.

– Nordic EV Summit retter seg mot et ganske bredt publikum, og handler ikke bare om elbil, men elektrisk mobilitet, sier Bu.

Fra fjorårets Nordic EV Summit. Foto: Lars Halvorsen

–Dette er en fin arena for å lære fra ulike områder, og ikke minst med tanke på nettverk. Det er det tydeligste resultatet vi har fått fra tidligere konferanser, at folk møter hverandre og kommer i dialog.

Dialogen har blant annet ført til at selskaper som har jobber med ladeinfrastruktur har etablert seg i nye land. I fjor var 40 prosent av deltakerne fra utlandet, og Bu regner med at tallet blir like høyt i år– om ikke høyere.

– Man trenger heller ikke å være i bransjen for å delta, og du må ikke nødvendigvis jobbe i et ladeselskap for at lading skal være interessant, men det kan være av interesse om du jobber i boligbransjen, eller bygg og anleggsbransjen for eksempel, sier hun.

– For de som jobber innenfor feltet vil jeg si det er et «must» å være tilstede. Man går glipp av det nye som skjer, og en veldig viktig nettverksarena. Det er også lurt å lære om elektrisk mobilitet innenfor andre felt enn sine egne, og mulighetene som kan ligge der.

Fra fjorårets Nordic EV summit. Foto: Lars Halvorsen

På programmet er det blant annet sesjoner dedikert til elektriske anleggsplasser, elektriske fly i samarbeid med Avinor, og elektrifisering av landbruket i samarbeid med Norsk Landbrukssamvirke. Sistnevnte er det området som kanskje henger litt etter.

– Ved å sette elektrifisering av landbruket på dagsorden, slik at norske aktører og myndigheter kanskje begynner å stille krav, kan man få fortgang i det. Derfor inviterer vi store selskaper som for eksempel produserer anleggsmaskiner, for å få dem til å snakke sammen og se at kanskje det er noe de kan jobbe med.

Aktuelle temaer

Det er ikke bare publikumet som er internasjonalt; også på scenen vil det stå foredragsholdere fra hele verden.

– Det er ikke bare Norge som er gode, og vi vil løfte frem andre eksempler på byer og land som har gjort noe bra innen elektrisk mobilitet. Det er ikke bare utlandet som kan lære av Norge, men også motsatt sier Bu.

Noen av disse eksemplene vil være del av sesjonen ‘learning from the leaders’ og blant de er en representant fra Dundee City Council i Scotland. De har lykkes med å elektrifisere taxiene sine, og 35 prosent av taxiene på veiene er elbiler.

Karl- Thomas Neumann, tidligere CEO i Opel, og nå en del av Start-upen EVELOZCITY. (Foto: EVELOZCITY)

– Vi får også en politiker fra Ukraina på besøk, som er det østeuropeiske landet som ligger lengst fremme med salg av elbil, og som har fjernet importavgiften.

– Jeg gleder meg også veldig til å høre fra Karl-Thomas Neumann, som er tidligere direktør i Opel, men som egentlig har jobbet i tradisjonell bilindustri hele livet. Nå jobber han i en start-up i California, som skal produsere små elektriske bybiler, sier Bu.

Han vil snakke om skiftet i den tradisjonelle bilindustrien, hvilke utfordringer de står ovenfor, og om de klarer å omstille seg raskt nok.

En annen utfordring som har vært aktuell etter fredsprisen ble delt ut, er de etiske problemstillingene knyttet opp mot batteriproduksjon.

– Dette er et tema mange er opptatt av, og som Amnesty International kommer for å snakke om. Det er viktig å sette på dagsorden, i og med at vi har besøk av flere bilprodusenter, sier hun.

En annen elektrisk bilprodusent på programmet er kinesiske Nio, representert av administrerende direktør William Li – eller Kinas egne Elon Musk, som han også blir omtalt som.

– Programmet er nesten fullsatt, og talerlisten ser foreløpig veldig spennende ut. Bedre enn noensinne, må vi faktisk kunne si, sier Bu.