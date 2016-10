Du trenger bare elbil

Elbilen har virkelig slått tilbake, og har mer å by på en noen gang før. Økonomisk sett er de i en helt egen klasse, men for de fleste er det enda viktigere med moderne batteriteknologi. Nyvinninger på denne fronten har nemlig nå gjort at Renault Zoe, som den eneste i sin klasse, har fått hele 400 kilometer NEDC-rekkevidde.

Tidligere har kanskje elbilen vært familiens «bil nummer to», som kun brukes til og fra butikken. Bil nummer én må jo være den som har forbrenningsmotor. Eller?

Elbilen har allerede overtatt

. Bilde: Arnaud Taquet

Lenge var det ikke mange elbiler i Norge, og de som eksisterte hadde åpenbare svakheter. De fleste var litt vel små, og alle måtte lades både ofte og lenge. Topphastigheten de bød på holdt kanskje til bykjøring, men var mindre egnet til langturer på motorvei – samtidig som små batterier uansett gjorde langturer vanskelig.

Takket være ny teknologi har dette nå endret seg. De siste årene har det kommet en rekke nye, spreke modeller, og utviklingen har på ingen måte stoppet opp. Allerede fra januar 2017 er den nye Renault Zoe klar for levering, og den bygger videre på et utgangspunkt som har omveltet hele bransjen.

Ved å titte på tallene fra SSB er det nemlig mye som tyder på at elbilen nå er familiens førstevalg – i alle fall i de familiene som har skaffet seg en. I fjor ble gjennomsnittlig kjørelengde per bil for første gang høyere blant elbiler enn blant gammeldagse biler. Der en gjennomsnittlig norsk elbil tilbakela 13.000 kilometer, kjørte resten av personbilparken mindre enn 12.300 kilometer hver.

At biler med elektromotor nå kjører mer enn de med forbrenningsmotor er egentlig ikke så rart. Trolig kan du se dette på dine egne bilvaner også.

Bør «fossilbilen» være bil nummer to?

Folk flest kjører kanskje en svipptur til butikken noen ganger i uka, og de stikker innom skolen eller barnehagen før de tar turen til innfartsparkering eller jobb. En normal norsk bil kjører litt over tre mil om dagen, men de fleste enkeltturer – fra stopp til stopp – er mye kortere.

Transportøkonomisk institutt melder faktisk at 31 prosent av alle turer norske sjåfører tar er på tre kilometer eller mindre. Kun 18 prosent av reisene er på to mil eller mer. Til sammenlikning byr neste generasjons Renault Zoe på 400 kilometer NEDC-rekkevidde med fullt batteri. Kanskje det derfor er på tide å spørre om ikke «fossilbilen» bør være bil nummer to?

Det har nemlig aldri vært et bedre tidspunkt for å gjøre garasjen helt elektrisk. Rekkevidden er høyere enn noen gang før, og økonomisk gir det definitivt mening. Enn så lenge har elbiler nemlig en rekke fordeler, som gratis passering av bomringer og relativt fri bruk av kollektivfelt. Disse vil kanskje fases ut med tiden, men inntil da er det penger å spare – og fordeler som mindre utslipp og lavere driftskostnader er kommet for å bli.

Nøkkelen er rask lading av stort batteri

Bilde: Arnaud Taquet

Tidligere har elbilens største ulempe vært lav batterikapasitet, men dette er nå historie for hverdagen i de aller fleste vanlige familier. Rekkevidden på biler som nye Renault Zoe holder som vi har sett i lange baner for hverdagsbruk. Men hva med de lange turene man legger ut på nå og da? Det er nok på grunn av slike bilreiser mange har tviholdt på bensin- eller dieselbilen sin. Selv om de ikke skjer så ofte, er det godt å vite at man har friheten til å legge ut på langtur.

Med fossile brennstoff på tanken, og de aller nyeste og mest effektive forbrenningsmotorene, kommer man nemlig veldig langt på en tank. Men kan du strengt tatt huske sist du måtte kjøre 1200 kilometer i ett strekk, uten engang noen pauser for å strekke på bena?

Hurtigladestasjoner er nå godt utbygd over store deler av både Norge og Europa. Dette gjør at en moderne elbil ikke trenger mer enn en velfortjent ladepause stort oftere enn du trenger en pause selv. Med nye Renault Zoe kan batteriet lades med 22 kilowatt vekselstrøm, så når du har fått en pust i bakken er bilen klar til atter flere titalls mil med landevei.

Selv om vi altså fortsatt ser ordet «rekkeviddeangst» i norske medier er det kanskje på tide å pensjonere dette nyordet allerede nå.

Langtrekkende, praktisk og rimelig

Nye Renault Zoe er et godt eksempel på en moderne elbil. Batteriet gir bilen en NEDC-rekkevidde på inntil 400 kilometer, og med hurtiglading kan du raskt komme tilbake på veien mens du er på langtur. Selv med vanlig stikkontakt i garasjen holder ett fullt batteri til mer enn 11 dager med gjennomsnittlig norsk kjørelengde.

Batterigarantien på 8 år eller 160.000 kilometer gir dessuten visshet om at investeringen holder seg. Med fem seter, fem dører, og romslige 338 liters bagasjeplass får du plass nok til både hverdagsbruk og hytteturer – og som om det ikke holder gir fem stjerner i NCAP-sikkerhetstesten deg litt ekstra ro i sjelen.