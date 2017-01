Dette er en av Europas mest populære elbiler – og nå er den ny

Nå er det rett over fire år siden de aller første eksemplarene av Renault Zoe ble levert til kundene, og i mellomtiden har den praktiske elbilen rukket å bli en av Europas mest solgte modeller – med bil nummer 50 000 levert sommeren 2016. God rekkevidde, høy pålitelighet, et romslig interiør og smarte utstyrsløsninger har vist seg å være en vinnende kombinasjon.

Ingeniørene utenfor Paris var likevel ikke ferdige, og har nå tatt utviklingen enda et steg videre. I høst ble en helt ny og oppgradert Zoe avduket, med en vesentlig forbedret batteripakke til grunn. Resultatet er en av de lengste rekkeviddene for noen elbil på markedet, og i disse dager leveres de første eksemplarene med norske skilter.

Varmt og utslippsfritt på vinteren

Foto: arnaud taquet

Nye Renault Zoe har en NEDC-rekkevidde på 400 kilometer på fullt batteri, og de som har prøvekjørt den nye modellen på langtur fremhever frihetsfølelsen man får av å slippe å bekymre seg for rekkevidden. Høy komfort, god sikt forover og rikelig med plass er imidlertid vel så viktig. Det er disse faktorene som sammenlagt gjør nye Renault Zoe til en ekte familiebil.

Varmepumpen i bilen vil også glede mange nordmenn, selv sommertid. Når det er varmt i været fungerer den nemlig som et helt normalt klimaanlegg, mens den på vinteren varmer opp kupéen uten å bruke for mye strøm. Et ekstra varmeelement for oppstart sikrer at du får ungene til barnehagen selv i ekstra kaldt vær, og med 338 liters bagasjerom får du lett plass til både barnevogn og kjeledresser.

I et land med glatte veier er sikkerhet også høyt prioritert, og som en av bare tre elbiler i Norge kan Zoe vise til fem av fem stjerner i Euro NCAP-testene.

Utstyrsnivå som passer for deg

Foto: Renault

Når man skal kjøpe bil er også utstyrsnivået viktig. Ikke bare skal det passe for deg, din smak og dine behov, men når du en gang skal selge bilen videre vil utstyret bilen kom med fra fabrikken være en viktig faktor i hvor god pris du får for den.

Nye Renault Zoe kommer som standard med den omfattende utstyrspakken LIFE, som blant annet inkluderer LED-kjørelys, nøkkelkort, berøringsskjerm og navigasjon. Er du mer kresen kan INTENS-pakken skilte med blant annet 16-tommers aluminiumsfelger, ryggekamera og regn-/lyssensor.

Det høyeste utstyrsnivået ligger imidlertid i den eksklusive BOSE Edition. Når ungene er levert kan du skru opp lyden på BOSE-lydanlegget og la subwooferen med WaveGuide-teknologi gi turen frem til jobben et kraftig løft. Skinnseter som på førersiden har justerbar korsryggstøtte bidrar til at hele turen blir enda mer behagelig – enten du er matpakkesjåfør eller skal på langtur med familien.

Langtrekkende, praktisk og rimelig

Nye Renault Zoe er et godt eksempel på en moderne elbil. Batteriet gir bilen en NEDC-rekkevidde på 400 kilometer, og med hurtiglading kan du raskt komme tilbake på veien mens du er på langtur. Alle som kjøper nye Renault Zoe får dessuten ett års lading på Grønn Kontakts og Fortums ladestasjoner, og Wallbox hjemmelader med montering på inner- eller yttervegg inkludert i prisen.

Batterigarantien på 8 år eller 160.000 kilometer gir dessuten visshet om at investeringen holder seg. Med fem seter, fem dører, og romslige 338 liters bagasjeplass får du plass nok til både hverdagsbruk og hytteturer – og varmepumpe som kan forhåndsvarme bilen hver morgen sørger for at selv vinterkjøringen blir en behagelig opplevelse.