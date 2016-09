Alt starter med CAD i dette oljeselskapet. Slik kan de effekivisere hele prosessen

Funnet av Ekofisk-feltet lille julaften 1969 markerte for alvor starten på det norske oljeeventyret. I kjølvannet av Ekofisk har en helt ny industri av norske «high end engieneering»-selskaper som lager utstyr til den nye næringen dukket opp. Ett av dem er Stavanger-baserte Sub Sea Services, som gjør alt fra design til full fabrikering i eget hus.

Sub Sea Services bruker Autodesk Inventor for å lage CAD-tegningene til store stålkonstruksjoner med ekstremt høy nøyaktighet. Foto: TU StoryLabs

Selskapets kanskje mest kjente produkt er en ROPS; Remotely Operated Pull-in System. Med denne montert på borerøret til en rigg kan materørene til for eksempel borvann automatisk kobles til og fra.

Det er på ingen måte lett å produsere utstyr som dette. Utstyret lever under ekstreme belastninger, og uansett størrelse på stålkonstruksjonene må de designes og konstrueres med en pinlig nøyaktighet.

Når Sub Sea Services i dag står midt i en sektor under et sterkt økonomisk press, takker de seg for at de for få år siden bygget opp et spesielt IT-system på tvers av selskapet, og over hele verden:

– Vi er veldig glade i dag for at vi bygde denne plattformen i gode tider. Den har økt effektiviteten vår og den har redusert antallet feil, forteller Bernt Arne Breistein, CEO i Sub Sea Services.

Vi besøker ham på hovedkontoret i Stavanger, der han og teamleder for ingeniørene, Alexander Iversen, vil dele mer om hvordan systemet som ga disse fordelene fungerer.

Løsninger for bedre effektivitet: NTI CADcenters misjon er å skape verdier og resultater for våre kunder. Større effektivitet, IoT og Industri 4.0 er nøkkelord i hele bransjen nå. Fra tid til annen publiserer vi artikler og innlegg på vår blogg med nettopp dette tema, er du interessert meld deg på bloggen vår: Gå til bloggen » Kampanje: Få en gratis prosessgjennomgang »

Hang og dinglet i klatreseler under boredekket

Først spoler vi tiden litt tilbake. Sub Sea Services blir født i 1989. I starten leverte de tjenester innen vedlikehold av utstyret mellom boredekket og havbunnen, men de skjønte raskt at de hadde mer å bidra med til bransjen. Gjennom vedlikeholdet lærte de seg å kjenne mye av utstyret, og så åpenbare muligheter til å forbedre utstyret de fikk inn.

Én av tingene selskapet merket seg var hvordan utstyret som koblet slanger med borvann manuelt ble festet på risere, altså det midlertidige borerøret mellom riggen og havbunnen, av mennesker som hang og dinglet i klatreseler under boredekket. Noen år senere var ROPS-en klar for markedet; et automatisk hydraulikk-basert system som nå gjør denne jobben sikrere, mer effektivt og med mindre fare for miljøet. Løsningen er nå installert på 23 borerigger verden over.

Gjennom sine 27 år har selskapet utviklet seg fra å være en ren vedlikeholdsaktør, til en problemløser med 60 prosent av ordrene fra utlandet.

– Har du et problem, så løser vi det fra konseptutvikling til det ligger på havbunnen. Og det er som oftest store, tunge stålkonstruksjoner, sier Breistein.

I Kristiansund har de bygget et anlegg der en båt lastet til randen med risere kan legge til kai, og losse disse direkte inn i selskapets anlegg der selskapet kan gjøre alt vedlikehold i eget hus. Løsningen er såpass kostnadseffektiv at den gjør Sub Sea Services konkurransedyktige på en internasjonal skala.

IT-investering som effektiviserte før «oljekrisa»

Sub Sea Services gjør så mye de kan av arbeidet i eget hus. Her fra selskapets lakkeringshaller i Stavanger. Foto: TU StoryLabs

Som resten av sektoren har de også fått føle på «oljekrisa»:

– Det er en helt annen virkelighet i dag enn for bare noen få år siden. Heldigvis startet vi allerede i 2011, før vi visste hvordan oljeprisen ville utvikle seg, en større prosess vi internt kalte «IT-løftet», forteller Breistein.

Prosessen innebar at selskapet skulle ekspandere kraftig, fra å kun jobbe innen drilling til også å jobbe med feltutvikling og feltoperasjon. I tillegg skulle de utviklet en solid teknologisk plattform for hvordan selskapet behandlet all data.

Systemet er bygget med Microsoft AX som grunnmur, selve databasen der all informasjon er lagret, kategorisert og forhåndsdefinert. På og rundt AX har det blitt integrert en serie av sidesystemer som utveksler informasjon via databasen.

Teamlederen for ingeniørene, Alexander Iversen, var med på hele prosessen:

Foto: TU StoryLabs

– Dette systemet følger oss hele veien fra konsept og design, til produksjon og oppfølgning etter levering, forteller Iversen.

Alt starter med CAD-programvare

Produktene Sub Sea Services jobber med starter alltid med en CAD-tegning laget av designerne i Autodesk Inventor. Når delene er tegnet, sendes disse direkte fra Inventor til AX-databasen. Der blir selve tegningen grunnlaget for kostnadskalkyler, slik at produktet kan prises rett. Innkjøpsavdelingen henter så ut den samme CAD-tegningen som grunnlag for hvilke komponenter de må kjøpe inn.

CAD-tegningene: Slik ser Sub Sea Services sin ROPS ut mens den tegnes og designes.

Parallelt svinger produksjonsverktøyet i gang og splitter CAD-tegningen opp i alle aktivitetene som må til for å få utstyret produsert. Hver avdeling i selskapet, som sveiserne, lakkeringsverkstedet og mekanisk får da hver sin arbeidspakke der det er spesifisert ned til hva hver enkelt person i avdelingen må gjøre. Når hver avdeling er ferdig, sjekker de av for at oppgaven er fullført, som får systemet til å automatisk sende riktig informasjon videre til neste avdeling.

Systemet snakker også direkte med CNC-maskinene på maskineringsverkstedet, slik at produksjonstegningene blir lastet direkte inn i roboten.

– På den måten er den opprinnelige CAD-tegningen, kalkylene og det fysiske arbeidet koblet sammen til enhver tid. Når jobben er ferdig er all dokumentasjonen vi trenger klart, fordi vi har full historikk på alle komponentene i hele løsningen, sier Iversen

Resultatet er at arbeidet flyter bedre i organisasjonen, og at de har en mye bedre kontroll på kostnadene:

Digital Prototyping Kvalitet som holder mål første gangen. Design- og simuleringsverktøy fra Autodesk gjør produktutviklingsprosessen effektiv samtidig som man reduserer behov for kostbare prototyper. Fra konsept til produksjon, integrerte løsninger som sparer tid og penger Les mer om Autodesk Inventor » Garantert riktig revisjon Revisjonshåndtering hånd i hånd med designverktøyet Styr revisjoner av ditt design ved hjelp av Autodesk Vault. Tryggheten i å vite at det er riktig versjon av stykkliste, design og tegning betyr kvalitetssikring. Få effektiv samhandling i hele designteamet fordi Autodesk Vault styrer revisjonsprosessen. Les mer om Autodesk Vault »

– Før så vi at prosjekt- og innkjøpsavdelingen satt og ventet på tegninger mer enn de gjør i dag. Nå slipper de å lete, spørre og gå rundt, og ende opp med feil revisjon. Når vi skal lage lignende strukturer i fremtiden, kan vi enkelt hente opp tidligere tegninger og kalkyler, forteller Breistein.

– Alt dette lar oss i mye større grad enn før løse prosjekter effektivt, sier Iversen.

– Sørget for at alt fungerer

For å bygge opp dette systemet har Iversen og Sub Sea Services gjennom flere år hatt et samarbeid med NTI CADcenter, Norges ledende leverandør av integrerte CAD-løsninger. Det er NTI CADcenter som har sørget for at alle deler i prosessene er godt integrert med hverandre, som tidligere har vært det vanskeligste. Løsningen innebærer at data flyter helt fra design med Autodesk Inventor for 3D-modellering til Data Management med Autodesk Vault for deling og datasikring til produksjonsplanlegging og innkjøp mot Microsoft AX.

– NTI CADcenter har gitt oss en løsning som fungerer godt. De har integrert dataflyten vår, og vi har på den måten fått en helt strømlinjeformet prosess, der vi tidligere har hatt fragmenterte systemer, hvilket har vært utfordrende, sier Iversen.

Denne prosessen har nok kostet, men slik oljeprisen er i dag er jeg veldig glad for at vi brukte både tid og penger på systemet – Bernt Arne Breistein, CEO

For å få til dette valgte de å omprogrammere noe av Inventor og Vault for å legge til del løsninger Sub Sea Services trengte. For eksempel utvidede detaljer om materialtyper som også kunne leses av AX. Videre satt de opp alle prosessene som får de mange systemene til å snakke med hverandre.

Dataene flyter via en egen server på kontoret. NTI CADcenter har konfigurert prosessene som konverterer filer automatisk slik at tegninger, materiallister og komponentbeskrivelser er lesbart både av AX og av de øvrige systemene i bedriften.

Det har tatt noen år å få systemet til det nivået det holder i dag, men når det først var på plass har det vært veldig enkelt å videreføre til nye selskaper:

– Vi ønsker å bruke plattformen i alle selskapene våre. Da vi opprettet et kontor i Brasil tok det veldig kort tid å få systemet operativt også der, sier Breistein.

– Denne prosessen har nok kostet, men slik oljeprisen er i dag er jeg veldig glad for at vi brukte både tid og penger på dette. Vi hadde ikke vokst på samme måte i dag uten.