De siste tre årene har Teknisk Ukeblad jevnlig produsert 360/VR-videoer som del av journalistikken vår. Med innovasjonsstøtte fra Google har vi siden i sommer satset betydelig sterkere på VR, både redaksjonelt og kommersielt.

Et av hovedmålene med VR-prosjektet vårt er at det skal bli enkelt for journalister å levere en fullverdig 360/VR-video på kort tid.

Vi skal feile

Denne problemstillingen angriper vi fra flere kanter. Vi prøver å gjøre avansert 360-teknologi enkel, og vi prøver å gjøre enkel 360-teknologi avansert nok.

Begge innfallsvinkler krever mye prøving og feiling. Planen vår er faktisk å feile så mange ganger at vi sitter igjen med solide og håndfaste kunnskaper om hva som fungerer og ikke. Da må vi gjøre tilstrekkelig mange forsøk underveis.

Derfor har alle journalistene i Teknisk Ukeblad nå fått enkel opplæring i 360/VR-produksjon, og tilgang på 360-kameraet Gear 360 fra Samsung. Kameraet skal i prinsippet være med ut på alle reportasjene våre. Målet er å lage fenomenale VR-innslag, men i første omgang stilles det ingen krav om å faktisk lykkes hver gang. Det er erfaringene vi primært er på jakt etter.

Erfaringer

Allerede etter få dager ser vi at dette fungerer over all forventning. Alle som har prøvd seg har kommet tilbake med enkle VR-innslag som har gitt merverdi til reportasjen. Hver gang har vi også fått nye og nyttige erfaringer om hva som fungerer og ikke. For eksempel om kameraplasseringer, stativbruk, kamerasømmene, hvor journalisten skal gjøre av seg, lyd og historiefortelling. Men viktigst av alt: Alle lærer å tenke journalistikk i 360 grader.

Så får det være at merverdien i forhold til flat video er begrenset noen ganger, eller at reportasjen ikke fungerte helt som vi hadde tenkt. Det er også helt greit. I denne fasen tøyer vi strikken langt i alle retninger, slik at vi til slutt kan ha kvalifisert kunnskap om hva som fungerer og ikke. Ikke minst håper vi å oppdage at noe vi IKKE hadde tro på faktisk fungerer likevel.

Vi deler

Dermed vil du få oppleve stadig bedre VR-journalistikk i Teknisk Ukeblad, men også i andre medier framover. En viktig del av prosjektet vårt er nemlig å dele erfaringene, både i bloggen vår, gjennom foredrag og generell dokumentasjon. Derfor håper vi at dere fortsetter å ta kontakt hvis dere har spørsmål eller kommentarer til satsingen vår.