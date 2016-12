Den nye olje- og energiministeren Terje Søviknes (Frp) understreket at klimaområdet også er viktig for en oljeminister da han overtok nøkkelen til departementet fra avtroppende Tord Lien (H).

Samtidig understreket Søviknes at han vil følge regjeringens linje i klimapolitikken.

– Det er noen naturlige svingninger i klimaendringene, men det er også menneskelig aktivitet som påvirker klimaet, mener han.

Tord Lien overlot nøklene til Søviknes med en forsikring om at han var helt sikker på at hans arvtaker ville løse utfordringene som ligger foran ham på en helt utmerket måte.

Ingen programerklæring

Søviknes ville ikke komme med noen bastant programerklæring, men understreket at konsekvensene for hans hjemfylke og landsdel som følge av oljekrisen var noe lokalbefolkningen har fått kjent på kroppen.

– Det å sikre stabilitet og gode rammevilkår samt opprette nye leteområder er viktig, sier han, samtidig som han avviste at Lofoten og Vesterålen var aktuelle.

– Det ville ikke skje i denne regjeringsperioden.

Søviknes er også klar på at oljenæringen fremdeles er viktig for landet.

– Jeg er litt frustrert over nedsnakkingen av olje- og gassnæringen. Vi trenger fortsatt kloke hoder og må rekruttere mange. Vi skal holde på i mange tiår til, sier han.

Det er første gang Os-ordføreren prøver seg på rikspolitikken. I 17 år har han vært ordfører og de siste fire årene også i fylkestinget. Han mener det er en god erfaring.

– Det er naturligvis en stor overgang, men jeg har erfaringen fra å samarbeide godt med både Venstre og KrF, det er en god erfaring å ta med seg i rikspolitikken, mener Søviknes.

Inviterer miljøbevegelsen

– Det første jeg skal gjøre på nyåret er å sette meg ned med olje- og energibransjen og fornybarsektoren for å lytte. I min tid som ordfører opplevde jeg at det å få vært ute blant folk er viktig. Det vil det også være i denne jobben. Jeg kommer til å ha en god dialog med alle som har med olje- og energi å gjøre. Miljøbevegelsen er også velkomne til mitt kontor, sier Søviknes.

– Bransjen og industrien har hatt godt av en avkjøling på grunn av kostnadsnivået. Men det er fryktelig tungt mens det står på. Da særlig for dem som har mistet jobbene sine, og for deres familier, sier Søviknes til NTB.

– Skulle aldri ha skjedd

Søviknes fikk også det uunngåelige spørsmålet om episoden fra 2001 da det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en beruset 16-årig jente etter et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom. Han trakk seg da tilbake fra rikspolitikken og konsentrerte seg om lokalpolitikk istedenfor.

– Det som skjedde i 2001 skulle aldri ha skjedd. Det var tungt for mange og mitt fulle ansvar. Jeg har angret hver dag senere på det. Jeg håper at folk kan se på jobben jeg har gjort og jobben jeg skal gjøre, men det er klart at det er en krevende sak å ha med seg. Den vil alltid være der og alltid være med i bagasjen, avslutter statsråden.