En oljeingeniør og investor ble i vår dømt til fem måneder fengsel for misbruk av innsideinformasjon. Dommen ble tirsdag rettskraftig etter at anken ble forkastet av Høyesterett.

Oljeingeniøren kjøpte aksjer for 800.000 i oljeselskapet Rocksource, etter at en bekjent i et stort oljeserviceselskap tipset han om et olje- og gassfunn på Pil-feltet i Norskehavet.

Tipseren ble dømt til 90 dagers fengsel i saken.