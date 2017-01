Vi har trukket kalendervinnerne: Er du en av de heldige?

I hele desember var det kalendertid på Tu.no. Vi tok som vanlig på oss julenisselua og delte ut premier til trofaste og nye lesere.

Kalenderen er slutt for denne gang, men vi har trukket ut noen heldige vinnere som vil få en ekstra julegave tilsendt.

Vi har trukket vinnerne for luke 19.-31. Er du blant de heldige?

Luke 19: Navigasjon fra TomTom

Vinner:

Helge Aarøen

Riktig svar:

TomTom har tre ulike serier med navigasjonsenheter for bil. Hva heter disse? TomTom Via, TomTom Start og TomTom GO

TomTom har en app som sier i fra hvor fotoboksene befinner seg på veien. Hva heter denne appen? TomTom Speed Cameras App

TomTom kåret i sommer en norsk vei som det ultimate valget for en biltur i Europa. Hvilken vei var dette? Atlanterhavsveien

Luke 20: EXO Gigabit Router (DIR-869) fra D-Link

Vinner:

Joar Jørgenvik

Riktig svar:

I hvilket år ble World Wide Web oppfunnet? 1989

Hva kan være en god grunn til å bytte ut ruteren man har? Eldre rutere kan bremse hastigheten på nettet. Ved å bytte ut den gamle ruteren, kan du oppleve at hastigheten flerdobles, selv mot gammelt utstyr

Hva slags teknologi gjør at D-Links ruter DIR-869 er så rask? AC-teknologi

Luke 21: Bluetooth-høyttaleren Disco 3 fra TT Micro

Vinnere:

Kåre Ådnesen

Pomika Jeyakumar

Riktig svar:

Hvor lenge kan Disco 3 spille før den må lades? 15 timer

Hvordan lades Disco 3? Via micro-USB

Hva slags produkter tilbyr TT Micro? Tilbehør til bil, produkter innen lyd, bilde og hjemmeelektronikk. Telekommunikasjonsprodukter og tilbehør

Luke 22: Ørepluggene RHA T20i

Vinner:

Asmir Paco

Riktig svar:

Hvilken følsomhet har T20i? 90 dB

Hvilket material er øretelefonene utført i? Metall

Hvor mange utskiftbare filtre leveres med T20i? 3

Luke 23: Cellularline USB pocket charger Ultra

Vinnere:

Håkon Borch

Torbjørn Brosvik

Ove Edland

Riktig svar:

Hvor mange ganger kan du lade opp din mobil med Pocket Charger Ultra fra Cellularline? 4

Kan man bruke nødladere flere ganger? Ja, det er bare å lade dem opp igjen

Hvor kommer selskapet Cellularline fra? Italia

Luke 24: Samsung Galaxy S7

Vinner:

Tor Inge Vigdel

Riktig svar:

Hvor lenge tåler S7 å være nedsenket i vann? 1,5 meter i 30 minutter

Hvor mange megapiksler er bakkameraet og hvor mange fotodioder er det per piksel? 12/2

Hvor mange kjerner har prosessoren? 8

Luke 25: Amadeus AE NC hodetelefoner

Vinner:

Joar Øverland

Riktig svar:

Hva er den oppgitte batterilevetiden? 14 timer

Hva slags støykansellering har hodetelefonene? Både aktiv og passiv

Hva er det oppgitte frekvensområdet til hodetelefonene? 20 Hz - 20 kHz

Luke 26: Oral-B Genius 9000 og Oral-B Star Wars

Vinnere:

Morten Storstein (Oral-B Genius 9000)

Haakon Amundsen (Oral-B Star Wars)

Riktig svar:

Hvor lenge bør man minimum pusse tennene? 2 minutter

I hvilke farger får man Oral-B Genius? Hvit og svart

Hvor lenge varer batteriet på en fulladet Oral-B Genius? 12 dager

Hva heter applikasjonen du kan koble Star Wars-tannbørsten til? Disney Magic Timer

Hva slags type form på børstehode anbefaler Oral-B? Runde

Luke 27: Verktøy fra Fiskars

Vinner:

Stian Engeli

Riktig svar:

Hva veier Fiskars X5 turøks? 564 g

Hvor lang er Gerber Swagger foldekniv når den er foldet sammen? 8,9 cm

Hva slags material er Gerber MP1 multiverktøy blant annet laget av? High carbon steel

Hvor mange typer knivblader er det å velge mellom på Gerber MP1 multiverktøy? 3

Luke 28: Libratone One Click

Vinner:

Helene Aure

Riktig svar:

Hvorfor er Libratone velegnet å ha med på tur? Den er sprutsikker

Hvor mye veier Libratone One Click? 900 g

Hvilket land kommer Libratone fra? Danmark

Luke 29: Bærbar kompressor fra Ryobi

Vinner:

Frank Holt

Riktig svar:

Hva veier Ryobi-kompressoren med batteri? 1,71 kg (Her var det til å begynne med en feil i spørsmålsstillingen. De som har svart 1,01 kilo har derfor også fått riktig)

Hvor stort trykk kan den levere på høytrykksiden? 10,3 bar

Hva kan den gjøre? Levere trinnløst høytrykk, blåse med lavt trykk og suge

Luke 30: TomTom Adventurer

Vinner:

Rune Aarø

Riktig svar:

Hvilken av disse funksjonene har TomTom Adventurer? Trådløs musikk

Hvor i Oslo ble X-Games arrangert i februar 2016? Tøyen

I hvilket år ble TomTom Adventurer lansert? 2016

Luke 31: Multikutteren Bosch GOP 55-36 Professional

Vinner:

Jan Roger Johannesen

Riktig svar:

Hvor stor effekt har multikutteren? 550 watt

Hva er det regulerbare turtallet på motoren? 8000 til 22.000 o/min

I hvor stor vinkel svinger bladet fra venstre til høyre? 1,8 grader