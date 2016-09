Verdens største oljeselskap hjelper norske tekno-gründere

Med inspirasjon fra amerikanske teknologiakseleratorer der både Uber, Dropbox og Airbnb har blitt utviklet, har Kjeller Innovasjon utviklet lignende program for norske oppstartsselskaper innen olje og energi.

Med seg på laget har de blant annet verdens største oljeselskap Saudi Aramco. Andre ledende selskaper er også med: Statoil, Aker Solutions, Kongsberg Gruppen, Lundin, National Oilwell Varco og Technip, for å nevne noen.

De store industripartnerne skal hjelpe gründerne med å lykkes med teknologiene, og stiller opp gratis.

– Vet ikke alltid hva kunden ønsker

Teknologiakseleratoren har fått navnet Techmakers. I tillegg til Kjeller Innovasjon er både Kongsberg Innovasjon, Subsea Valley og Bergen Teknologioverføring med som arrangør av konseptet.

De store industrisamarbeidspartnerne bidrar med tid, kunnskap og kontakter, ifølge Harald Olderheim i Kjeller Innovasjon.

– Vår erfaring er at oppstartsselskaper ofte er veldig gode på teknologi, men ikke så gode på å forstå akkurat hva kundene ønsker, hvordan man skal selge inn produktet og utviklingen av den beste forretningsmodellen, sier Olderheim.

I fjor var første gang Techmakers ble arrangert, med hovedfokus på olje og energi. På vårparten i år ble et lignende konsept startet opp, men rettet seg da mot oppstartsselskaper innen ren energi og miljøselskaper.

Nå i oktober kommer en ny runde med hovedfokus mot olje og gass.

– Det betyr at vi har to forskjellige program i løpet av året, sier Olderheim.

Sparringspartner

Industripartnerne, som Statoil, Aker Solutions og Saudi Aramco, bidrar med personer som gir råd til gründerne. Særlig er det behov for å vite hvem man skal ta kontakt med i de store organisasjonene.

– De hjelper blant annet gründerne med å komme i kontakt med riktige personer i deres organisasjon både på bruker-, teknologi- og forretningssiden. Dette er ofte veldig verdifullt for gründerne siden det ikke er lett for dem å finne ut hvem de skal snakke med, sier Olderheim.

Til nå har alle deltakerne i programmet vært norske, men det er åpent for startups fra andre land også.

– Statoil foreslo i denne runden et selskap fra Nederland som de ønsket å ha med, sier han.

Aker Solutions sier til Teknisk Ukeblad at de støtter initiativet og oppstartsselskapene som deltar med visjoner om hvilke utfordringer som bør adresseres.

– Vi skal gi innspill og være en sparringspartner. Olje- og gassindustrien trenger omstilling. Vi må finne nye måter å jobbe på og tenke utenfor boksen. Programmet byr på en mulighet for å utvide kontaktflaten vår. Så er det alltid positivt for oss å kunne bidra til å styrke teknologi- og innovasjonsmiljøer, sier Artem Lytkin, leder for forskning og innovasjon i Aker Solutions.

Han forteller at det ikke alltid er rett frem å se hvem som kan være en egnet sponsor for en bestemt teknologiutvikling eller en potensiell kjøper av en teknisk løsning.

– Techmakers er et forum som har som formål å gjøre det lettere for oppstartsselskaper å overkomme slike problemstillinger, og vi håper at vår kompetanse kan være til nytte for deltakerne, sier Lytkin.

Begynner å få dårlig tid

Programmet arrangeres med samlinger annenhver uke, der blant annet forretningsutvikling, og lean startup-arbeid står på agendaen. I tillegg til industripartnerne får deltakerne mentorer som tidligere har startet og lykkes med sine egne oppstartsfirmaer.

Dessuten arrangeres det samlinger der alle industripartnerne deltar med representanter som diskuterer muligheter med gründerne. Til slutt presenteres teknologi og forretningsplan for eksterne investorer.

Det er fortsatt ikke bestemt hvilke gründerselskaper som skal være med på høstens program, men det begynner å bli dårlig tid for de som ønsker å være med: Søknadsfristen går nemlig ut førstkommende mandag.

– I fjor endte vi opp med å ha seks gründerselskaper med på programmet. Vi håper at det blir omtrent det samme i år, ifølge Olderheim.