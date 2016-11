Verdens største flyttbare metallkonstruksjon skal hindre stråling

Verdens største flyttbare metallkonstruksjon er plassert over det ødelagte Tsjernobyl-kraftverket i Ukraina for å hindre stråling.

Bygget, som minner om en gigantisk idrettshall i rustfritt stål, kom på plass tirsdag. Dermed skal det ikke lenger være fare for nye radioaktive utslipp fra kraftverket som ble ødelagt i tidenes verste atomulykke i 1986.

– Dette er den største flyttbare konstruksjonen som menneskeheten noen gang har bygget, sa Ukrainas president Petro Porosjenko under seremonien hvor stålbygget ble presentert.

Det er 108 meter høyt og rager dermed høyere enn Frihetsgudinnen i New York. Bygget er tre ganger så tungt som Eiffeltårnet i Paris.

De ville løse norsk oljebransjes største avfallsproblem: Dro til Sibir for å spare penger

– Radioaktivt støv blåser ut

Prislappen tilsvarer 20 milliarder kroner, og kostnadene er delvis dekket av Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).

Formålet er å hindre at radioaktive stoffer slipper ut av betongkonstruksjonen som ble bygget over atomkraftverket etter ulykken. Betongen har allerede begynt å sprekke opp, og det har vært frykt for at den gamle konstruksjonen kan rase sammen hvis den rammes av ekstremvær.

– Radioaktivt støv inne i konstruksjonen blåser ut av sprekkene, forklarer Sergej Paskevitsj fra Det ukrainske instituttet for sikkerhetsproblemer ved atomkraftverk.

Stålbygget er bygget for å tåle både jordskjelv, og tornadoer som antas å ramme området én gang per 1 million år. Meningen er at det skal beskytte Europa fra nye radioaktive Tsjernobyl-utslipp de neste hundre årene.

Opprydding

Etter at stålkonstruksjonen nå er på plass over den ødelagte reaktor nummer 4, skal brannslukkingsanlegg og annet utstyr monteres.

Deretter begynner det møysommelige arbeidet med å rive den gamle betongkonstruksjonen og fjerne radioaktivt avfall. Hvor lang tid dette vil ta, er uvisst.

Om lag 50 brannmenn og redningsmannskaper som deltok i slukkingen av brannen som oppsto etter ulykken i 1986, døde senere av strålingsskader. Radioaktive partikler spredte seg over store områder i nabolandet Hviterussland og så langt unna som i Norge.

Hvor mange mennesker som til sammen vil få forkortet livet på grunn av strålingen fra Tsjernobyl-ulykken, har vært svært vanskelig å beregne. Verdens helseorganisasjon (WHO) mener antallet ligger rundt 9.000.