Uskadeliggjorde enorm bombe fra andre verdenskrig

Rundt 54.000 innbyggere i den sørtyske byen Augsburg måtte forlate hjemmene sine 1. juledag mens myndighetene uskadeliggjorde en 3,8 tonn stor bombe fra andre verdenskrig.

Etter at politiet forsikret seg om at ingen var igjen i evakueringssonen, lyktes militære eksperter i å desarmere den britiske blindgjengeren fra krigen som ble oppdaget på en byggeplass i sentrum.

Annerledes jul

Politiet hadde gjort det klart at alle måtte være ute innen klokken 10 av det markerte området, som omfattet store deler av sentrum. Deretter gikk 900 polititjenestemenn og hundrevis av brannmenn rundt for å sjekke at ingen var igjen.

Uskadeliggjøringen av bomben startet mellom klokken 14 til 15, og i 19-tiden kunne borgermester Kurt Gribl opplyse at alt gikk bra.

– Julen 2016 i Augsburg har blitt annerledes enn vi alle hadde forventet, sa Gribl i en videomelding til byens 287.000 innbyggere før jul.

Største siden andre verdenskrig

Det er ikke sjelden at det blir funnet bomber i Tyskland som må desarmeres. Myndighetene betegner operasjonen i Augsburg som den største masseevakueringen i landet siden andre verdenskrig.

Den kraftige bomben ble uskadeliggjort på en helligdag fordi myndighetene mener evakueringen da blir enklere.

Augsburg i Bayern ble utsatt for intens bombing av allierte styrker under andre verdenskrig.