TU inngår samarbeid med Bloomberg

I dag kan du for første gang lese en artikkel fra Bloomberg på tu.no, og dette vil du se mer av i tiden fremover.

Bloomberg er et amerikansk nyhets- og markedsdatabyrå, med 19.000 ansatte fordelt på nesten 200 kontorer verden over. Hovedkontoret er på Manhattan i New York, og de har 3100 ansatte i London. Bloomberg har også et lite kontor i Oslo.

Hvorfor Bloomberg?

Tu.no retter det meste av sin redaksjonelle innsats mot norske teknologibedrifter, og et økende antall av disse bedriftene opererer i internasjonale markeder.

Disse markedene har Bloomberg en unik innsikt i.

Bloomberg har spesialisert seg på data og analyser, og de har kyndige skribenter som formidler trender og konsekvenser av ulike teknologivalg.

Dette innholdet mener vi vil utfylle og berike tu.nos redaksjonelle pakke, hvor vi i tillegg til direkte omtale av teknologi også forsøker å belyse rammebetingelser, politikk, markedsutvikling og konsekvenser av ulike teknologivalg.

Satser på teknologi

Bloombergs data benyttes av børsmeglere og markedsanalytikere verden over, og innen media er de mest kjent som en aktør innen økonomi og næringsliv, men en av deres ferskeste storsatsninger går direkte på teknologi. Flere hundre av Bloombergs ansatte jobber nå direkte med bransjene som også tu.no omtaler.

Tu.no kommer i all hovedsak til å benytte tre typer saker fra Bloomberg: Større innsiktreportasjer, intervjuer med toppledere som kan formidle sine visjoner og erfaringer, samt analyser av markeder som direkte berører norske teknologibedrifter.

Sakene kommer på toppen av ordinær TU-produksjon, og noen av dem vil bli å finne i vår abonnementstjeneste TU Ekstra. Også vår søsterside digi.no vil heretter publisere Bloomberg-saker.

Vi håper tilskuddet faller i smak!