Teknologi skal løse mange av klodens største utfordringer - fra klima og ren energi til helse og samferdsel i en eksplosivt økende befolkning. Samtidig gjør Norge seg klar til et liv etter oljen.

Det er ikke rart at saker om ny teknologi tiltrekker seg et betydelig publikum, og i skrivende stund leses tu.no av rundt 250.000 mennesker hver uke. Det inspirerer oss til å øke innsatsen, og fra og med i dag oppretter vi en abonnementstjeneste som får navnet TU Ekstra.

Som det ligger i navnet, er målet å kunne tilby enda mer teknologi-innhold til de ivrigste leserne.

En sak om dagen

Vi ønsker med TU Ekstra å tilby fordypning, innsikt, og saker som kan hjelpe ansatte i teknologibedrifter til å gjøre jobben sin enda bedre. Her vil du finne best practice-reportasjer, karrieresaker og lederintervjuer. Med mye mer.



Til å begynne med vil pakka inneholde én sak per arbeidsdag. Abonnentene vil også få rabatt på Teknisk Ukeblad Medias mange konferanser, som er vår nyeste arena for debatt, og en møteplass for ledende stemmer i teknologi-Norge.

Etter hvert skal flere digitale tjenester bakes inn i abonnementet, for eksempel kommer ganske snart et søkbart digitalt arkiv hvor abonnenter kan finne alt som er skrevet i Teknisk Ukeblad helt tilbake til 1854.

Et arbeidsverktøy

De aller fleste mediebedrifter har nå lukket hele eller deler av sitt digitale tilbud. Bakgrunnen for det, er at annonseinntektene faller, og at det trengs andre inntektsstrømmer for å finansiere journalistikken. tu.no er heller ikke uberørt av denne megatrenden, og det er viktig for oss å etablere abonnementsinntekter for å opprettholde en kvalitativt god innholdsproduksjon.

Parallelt har vi et samfunnsoppdrag, som blant annet handler om å synliggjøre konsekvensene av ulike teknologivalg. Denne typen innhold ønsker vi at flest mulig skal lese, og derfor vil resten av tu.no fortsette å være åpen, som i dag.

Vi vil fortløpende justere innholdet i takt med tilbakemeldinger fra dere lesere.

Målet er at TU Ekstra skal oppleves som et nyttig verktøy i arbeidshverdagen.