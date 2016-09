I vinter ble det strødd enda mer salt på veiene

I vinter ble det strødd 265.187 tonn salt på norske veier. Det er 11 prosent mer enn vinteren 2014/2015, ifølge en fersk rapport fra Vegdirektoratet.

– Det er ganske alarmerende at tallene øker hele tiden til tross for at vi har gjennomført tiltak som i utgangspunktet skulle redusere saltbruken, sier sjefingeniør Torgeir Leland i Vegdirektoratet til Teknisk Ukeblad

Nye krav

En av årsakene er ifølge Leland at Vegdirektoratet har iverksatt nye og strengere krav til standarden for vinterdriften.

– Når det veksler rundt null og vi har væromslag, har vi åpnet for å bruke salt for å hindre tilfrysing av veier som er våte og hindre rimfrost. Det er fornuftig, men det øker bruken av salt og dessuten at det saltes på flere vegstrekninger enn før, sier Leland.

En annen årsak til økningen er at vinteren vi har lagt bak oss var veldig omskiftelig, med temperaturer som i lengre perioder var rundt null grader.

Det var dessuten perioder med kraftige snøfall, og under slike forhold går det mye salt for å hindre dannelse av snø og issåle.

– Når det er sagt, er vi i dialog med bransjen for å finne ut hva dette skyldes. Entreprenørene sier til oss at det skyldes den økte oppfølingen vi gjør, og at vi reagerer kraftigere når de ikke følger kravene i kontraktene med hensyn til friksjon. De mener at siden vi har den mekanismen i kontraktene, bruker de litt mer salt for å være på den sikre siden, sier Leland.

Det ble saltet dobbelt så mye på norske vinterveger i vinter som for seks år siden, viser tall fra Vegdirektoratet. Bilde: Vegdirektoratet

Dårlig kalibrerte apparater

I tillegg har Vegvesenet sett at entreprenørene noen ganger bruker større saltmengder enn det de bør bruke.

Vegvesenet betaler for saltet, men har forsøkt å legge prisen slik at det ikke lønner seg å salte mye. Leland tror at Vegvesenet i noen kontrakter har bommet litt, og betalt for mye for saltet, noe som kan ha økt insentivene til å salte.

Leland forteller også at enkelte av saltapparatene har vært for dårlig kalibrert. Dermed kan det ha blitt rapportert mer salt enn det som faktisk har kommet på veien. Han understreker at det også kan ha vært omvendt, og at man i enkelte tilfeller også kan ha rapportert for lite.

– Dette er en usikkerhet vi ikke er komfortable med. Fra nå av skal vi ha dokumentasjon på at entreprenørene både har fulgt kravene og har kalibrert maskinene riktig, sier han.

Forbedrer datasystemene

Nå har Vegvesenet endret måten de utfører kontroll på, og forbedrer sine datasystemer for å bedre kunne følge med i hva som skjer av salting og strøing på veiene. Dessuten har Vegvesenet satt strengere krav til entreprenørene om at de skal ha tilstrekkelig kompetanse til å gjøre jobben på en god måte.

Også sandforbruket økte, fra 804.449 tonn sesongen 2014/2015 til 875.625 tonn sist sesong.

Årsaken til økningen i sandbruken er ifølge Leland noe av det samme, og spesielt økte krav til friksjon i kontraktene.

Tallet fra brøyting økte også, fra 20.528.241 kilometer vinteren 2014/2015 til 21.820.852 kilometer sist vinter.

