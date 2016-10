Ti utenlandske organisasjoner krever at Norge trekker 23. konsesjonsrunde

En rekke amerikanske miljøorganisasjoner krever nå at Norges olje- og energiminister Tord Lien trekker tilbake den etter hvert så kontroversielle 23. konsesjonsrunden. I tillegg ber organisasjonene om at Norge dropper 24. konsesjonsrunde.

Det viser et brev Teknisk Ukeblad har fått tilgang på. Avsenderne av brevet er ti forskjellige amerikanske miljøorganisasjoner. Mottakeren er olje- og energiminister Tord Lien.

– Nå er tiden inne for Norge til å følge opp Paris-avtalen, som dere prisverdig var en av de første til å ratifisere. Vi oppfordrer derfor til at dere gjør ære på deres omdømme som en miljøleder, heter det i brevet.

– Harmonerer ikke

Organisasjonene som har underskrevet brevet er følgende: Alaska Wilderness League, Center for Biological Diversity, Earthjustice, Greenpeace USA, League of Conservation Voters, Natural Resources Defense Council, Northern Alaska Environmental Center, Oil Change International og Sierra Club.

Olje og energiminister Tord Lien blir av ti utenlandske miljøorganisasjoner bedt om å trekke 23. konsesjonsrunde og droppe 24. konsesjonsrunde. Foto: Bringedal, Terje/NTB Scanpix

Teknisk Ukeblad ble kjent med brevet gjennom Greenpeace Norge.

– Som du vet endrer klimaet seg raskere enn vi klarer å adressere det og vi er nødt til å se ordentlig handling etter den globale klimaavtalen fra Paris, skriver organisasjonene i brevet.

– Men både annonseringen av 24. konsesjonsrunde, og Statoils kommende letekampanje i Barentshavet harmonerer ikke med Norges globale klimaforpliktelser, heter det videre.

De nye oljeområdene i nord er fulle av polartorsk: De tåler ekstremt lite olje

– Skuffende tildelinger

De peker på at det å åpne nye områder i Arktis står i grell kontrast til hva andre arktiske nasjoner – også USA og Russland – har gjort i det siste.

Dessuten argumenterer de med at det aller, aller meste av fossile ressurser man nå er kjent med, må bli liggende i bakken dersom man skal nå klimamålene i Paris-avtalen.

– Dette reflekterer det umiddelbare behovet for å beskytte det stadig varmere arktiske vannet. Sist ute var Russland med sitt moratorium på nye arktiske leteområder, ifølge brevet til Lien.

– Spesielt skuffende var det at områdene i 23. konsesjonsrunde ble tildelt bare noen få dager etter US-Nordic Leader´s Summit, der nasjonene anerkjente at klimautfordringen er en av de største utfordringene verden står overfor, skriver organisasjonene.

Olje- og energidepartementet bekrefter for Teknisk Ukeblad at de har mottatt brevet og at organisasjonene vil bli besvart.

Erna Solberg twitret om klimaet: Nå går tweeten verden rundt

Jostein Gaarder og Greenpeace

Tord Lien og norske oljemyndigheter har tidligere i år vært i hardt vær på grunn av åpningen av nye leteområder.

Greenpeace har, sammen med Natur og Ungdom varslet et søksmål mot staten på grunn av 23. konsesjonsrunde.

Organisasjonene tar dette nå et skritt videre med en pressekonferanse neste uke, der organisasjonene har fått følge av klimaforsker James Hansen og forfatter Jostein Gaarder.

Her skal det opplyses om veien videre angående det varslede klimasøksmålet.

Organisasjonene mener at leteområdene som har blitt tildelt her, bryter med grunnloven, slik en rapport fra Norsk klimastiftelse påpekte tidligere i år.

Enda hardere medfart fikk olje- og energiministeren i år da inviterte oljeselskaper til å nominere blokker til 24. konsesjonsrunde, blant annet i uåpnede områder i Lofoten og i Barentshavet.