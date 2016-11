Stortinget saksøker Multiconsult

Stortinget har saksøkt sin egen byggerådgiver Multiconsult i forbindelse med kostnadsoverskridelser knyttet til rehabilitering av Stortinget. Ifølge VG kreves 67 millioner kroner tilbakebetalt.

Stortingspresident Olemic Thommessen vil ikke bekrefte beløpet, men opplyser til VG at stevningen angir et foreløpig beløp.

– Beløpet vil øke etter hvert som Stortinget får full oversikt over omfanget av konsekvensene av Multiconsults mangelfulle leveranser, skriver han til avisen.

Multiconsult vil ikke kommentere kravet.

– Vi anser dette nå som en juridisk sak og ber om forståelse for at Multiconsult har et prinsipp om å ikke kommentere juridiske krav eller eventuell størrelse på disse, skriver kommunikasjonsleder Gaute Christensen til VG.

Oslo sentrum: Derfor bruker de tre år på oppgradere to små gater

Skulle kostet 1,1 milliarder

Tidligere denne uka vedtok kontrollkomiteen på Stortinget å sende et nytt brev til presidentskapet på Stortinget med spørsmål om hvordan overskridelsene ved Stortingets byggeprosjekt har blitt behandlet.

Rehabiliteringen av Stortingets kontorbygg i Prinsens gate 26 og bygging av ny innkjørsel til stortingsgarasjen skulle koste 1,1 milliarder kroner, men det siste anslaget er at regningen ender på 1,8 milliarder kroner.