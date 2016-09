Statfjord-feltet passerte 5 milliarder fat

Oljeminister Tord Lien (Frp) fikk æren av å fylle opp et for anledningen gullfarget fat nummer 5 milliarder da milepælen ble markert på Statfjord A-plattformen i Nordsjøen mandag.

Feltet er det som har produsert mest olje på norsk sokkel siden oppstarten i 1975. På disse årene har oljefeltet gitt over halvannen billion kroner i inntekter og sørget for over 200.000 direkte og indirekte årsverk.

– Inntektene fra Statfjord har bidratt betydelig til utviklingen av det norske samfunnet. Det tilsvarer tre millioner sykepleierårsverk eller nesten to måneder av verdens oljekonsum, sier Tord Lien etter markeringen på Statfjord A-plattformen.

67 prosent hentet opp

Opprinnelig var håpet å tyne ut 40 prosent av oljen på feltet, men fasiten er mye bedre. Så langt er 67 prosent hentet opp, og fortsatt er målet å hente opp olje og gass på feltet fram til 2025.

– Statfjord skulle egentlig ha stengt ned for over ti år siden. I stedet har teknologiutvikling, smarte løsninger og kloke beslutninger gitt forlenget levetid og et høyt aktivitetsnivå. Det er noe som kjennetegner norsk oljehistorie. Og nettopp det vi skal bygge videre på i Statfjords neste kapittel og på norsk sokkel i mange tiår framover, sier Arve Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

451 brønner

Det er boret til sammen 451 brønner på til sammen over 1 million meter siden oppstarten.

Etter at senfaseprosjektet med ombygging fra oljefelt til gassfelt i 2005 ble startet, er det boret 70 nye brønner og gjort omfattende modifikasjoner plattformene.

Statoil er operatør på feltet med en rettighetsandel på 44,34 prosent. ExxonMobil og Centrica Recources er de øvrige rettighetshaverne.