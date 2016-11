«Skal Stavanger lykkes, bør oljen være den nye oljen»

Behandlingen av Norsk oljeindustri etter nedturen har til og med i oljebyen Stavanger blitt stemoderlig behandlet. I stedet for å takke for de fete tiårene og glede oss over de 300.000 som fortsatt jobber med det sorte gullet, synger innovasjonskoret at oljen ikke er en del av Norges fremtid.

Med en fot i oljebyen og en annen i Tigerstaden, er det en interessant observasjon å se hvordan de to byene snakker om innovasjon og gründerskap. Etter at begge byene har holdt sine årlige innovasjonskonferanser, kan man se to byer med ulike syn på samme utfordringer: Hva skal vi leve av etter oljen?

Målet er det samme. Fokus og tilnærming er ulikt.

Satser alt på ett kort

Oslo Innovation Week har en tydelig bred teknologi-profil basert på allerede etablerte fagmiljøer. De har egne konferanseløp for både MedTech, FinTech, EdTech og så videre. En tydelig gründerfokusert konferanse med f.eks 100 pitches og Corporate Innovation Day, for å nevne noe.

Stavanger har Nordic Edge som har ett fokus: Smart city. Den største utfordringen er ikke at Stavanger tilsynelatende satser alt på ett kort. Heller ikke at satsingen ser mer politisk styrt ut enn industrielt.

Den største er at Stavanger har ingen tidligere erfaringer eller bakgrunn som smart city-region. I alle fall ikke i større skala. Regionens store og eneste teknologilokomotiv Lyse, har så å si lagt ned sin smarthus-satsing etter å ha svidd av over en halv milliard på Smartly. Respekt for forsøket. Futurehome, Stavangers eneste suksessfulle smart city-startup, har allerede flyttet en fot til Oslo. Hvorfor? Sannsynligvis fordi de ser at tech-miljøet, samarbeidspartnerne og kundene i all hovedsak er i hovedstaden og ikke på Vestlandet.

Kompetanse i Oslo

På den andre siden har Oslo sterke og etablerte miljøer for alle de innovasjonsløpene de satser på og viser under Oslo Innovation Week. Årsaken til at for eksempel Startuplab, en tech-inkubator, blir betraktet som en av Europas beste, er nettopp at det sitter erfarne teknologi-gründere i inkubatoren og som er mentorer for de mindre erfarne gründerne.

Det er gammel og ny kompetanse i åpent landskap med åpne linjer. Oslo satser på innovasjon på eksisterende kompetanse mens Stavanger tilsynelatende prøver å finne oljen opp på ny ved å satse på alt annet enn oljeindustri.

Et bilde på forskjellen ses tydelig når Angle Challenge dro til oljebyen. I Oslo var det over 80 nyetableringer som konkurrerte. I Stavanger var det kun 17. I Oslo åpnes det nye gründerhus mens i Stavanger er byens første gründerhus, Mess and Order, i full oppløsing. De andre gründerhusene?

Er blitt ordinære utleiere til mer etablerte bedrifter eller ledes av offentlige penger av folk uten gründererfaring.

Kunnskap er ikke miljøskadelig

Hvordan Norsk oljeindustri vil se ut i fremtiden er det ingen som vet. Det eneste vi vet er at den ikke vil forbli det den er i dag. Norge og spesielt Stavanger kan fremdeles være ledende innen utviklingen av verdens energisektor. Da må vi begynne å behandle den med den respekt. Oljeindustrien er en ressurs og dens kompetanse kan forbli det også i fremtiden.

Ja, oljen er forurensende, i dag. Det er ikke sikkert den er det i morgen. Det vi ikke må glemme er at kunnskapen og erfaringene oljeindustrien har opparbeidet seg gjennom flere tiår, ikke er miljøskadelig.

Flere har spurt meg om hvordan jeg ville ha bygget et innovasjonsmiljø miljø i Stavanger.

Mitt svar er at vi må bygge en inkubator hvor tidligere oljegründere og oljepenger sitter. Invitere bransjen og de kompetente oljearbeiderene til å skape morgendagens energibedrifter. Sentralt må det finnes et privat présåkornfond som investerer i disse tidligfaseselskapene. Vi trenger mentorer som har bygget opp tidligere selskaper og en imponerende gjeng med industrieksperter som deler med sine nettverk og kunnskap. Med andre ord, jeg ville blåkopiert teknologi-inkubatoren Startuplab, og byttet tech med oljeindustri.

Den nye oljen

Silicon Vally oppsto ikke i et vakuum. Det ble bygget på regionens allerede sterkeste resurser. Det var en naturlig utvikling av regionen. De våknet ikke plutselig en dag og sa at nå skal vi bli verdens teknologinavle. Teknologihodene, kulturen, kompetansen og innovasjonlysten var der fra før. De måtte bare få bruke dette får å bygge fremtidens Silicon Vally.

Skal Stavanger og Norge lykkes med å skape en god fremtid, bør nok oljen være den nye oljen. I alle fall i Stavanger.