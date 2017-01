Planlegger kjøp av 10-50 førerløse minibusser: – I dag går mer enn halvparten av våre kostnader til sjåfører

– I dag går mer enn halvparten av våre kostnader til sjåfører. Om vi kan kutte ned på dette vil vi kunne tilby mye mer kollektivtransport for de samme pengene, sier Frode Hvattum, strategileder i Ruter.

Under Teknas konferanse om Byomforming i Trondheim torsdag ettermiddag fortalte han om selskapets mål og planer for tiden fremover.

Innen 2020 skal alle Ruters busser og båter være fossilfrie. På samme tid får de flere og flere kunder, og stadig mer krevende strategiarbeid for å få alle hovedstadens nye innbyggere til å velge kollektivt fremfor bil.

Smart kollektivtransport

Hovedmålet, er ifølge Hvattum, å gjøre kollektivreiser så enkelt som mulig for kundene.

– Det er vi godt i gang med, sier han, og viser til Ruter-appen, som har vært en stor suksess så langt.

Målet da appen ble utviklet, var at kunder ved hjelp av to klikk og ti sekunder skulle klare å kjøpe seg en billett. Det målet har de nådd.

Nå ønsker Ruter å fortsette den teknologiske utviklingen.

– Fremtidens kollektivtransport er smart. Nå ser vi på muligheten for å kjøpe inn 10-50 førerløse minibusser vi kan sette inn i systemet for å se hvordan det kan begynne å påvirke vår atferd og den fremtidige kollektivtrafikken, sier Hvattum.

Mer for pengene

Med de førerløse minibussene reduseres kostnader til sjåfører.

Hvattum kan ikke si noe om når dette vil skje, men mener det vil ha en enorm effekt på planlegging og samferdsel i årene fremover.

– På denne måten kan man få mye mer kollektivtrafikk for pengene. Det blir sikrere enn dagens løsning og vil kunne tilpasse tilbudet enda bedre etter behovet enn det vi gjør i dag, sier han.

Hvattum mener dessuten at bruken av førerløse minibusser på sikt kan redusere menneskers behov for personbiler drastisk i bykjernen ved at det gir et dør-til-dør tilbud for de reisende.

– Fordelene vil være mange. Vi vil kunne få betraktelig færre kjøretøy i byene. Vi vil ikke trenge store områder til parkering utenfor byene og ved siden av byene og vi vil få redusert CO2-utslippet, sier han.

Enklere betaling

En annen ting Ruter jobber med er en ny betalingsløsning.

– Den baserer seg på nettvarder. Om kundene skrur på bluetooth når de går på bussen kan vi registrere hvor de går av og på, også foretas betalingen automatisk utfra denne informasjonen, forklarer han.

Teknologien er testet ut på busslinje 60 der reisende som har ønsket å være med har lastet ned en spesiell app fra Ruter.

Planen er at teknologien i tillegg automatisk vil kunne sjekke om du har riktig billett for sonene du reiser gjennom og hva du skal betale for bussreisen, som en liten elektronisk billettkontrollør.

Ruter vet foreløpig ikke når eller om denne løsningen vil innføres permanent.