Blockchain er teknologien bak den digitale valutaen bitcoin. Det er en slags distribuert regnskapsbok som følger med på ting på millioner av ulike datamaskiner, og koordinerer dem alle med hverandre.

Kombinasjonen av smarte nettverk, halvprofesjonelle konsumenter og blockchain kan bygge en transparent plattform for en billig, ren strøm av fornybar energi fra strømnettet til hjem, og fra hjemmene til nettet.

I 1993 hadde knapt noen hørt ordet internett, og iPhone ble introdusert så sent som i 2007. Tenk på den eksplosjonen og ubalansen vi fikk i det følgende tiåret. Tenk på hvordan måten vi levde på ble totalt forandret av denne «internett»-greia.

Og prøv å forestille deg hva det ville innebære om blockchain er det neste internett.

Risiko i den digitale sfæren

I tre år på rad har teknologi vært en nøkkelkraft bak de mulighetene som DNV GL har identifisert i vår årlige rapport Global Opportunity Report sammen med våre partnere UN Global Compact og tenketanken Monday Morning Global Institute.

I år tar vi for oss den store globale utfordringen med cyberkriminalitet; en risiko som utelukkende eksisterer i den digitale sfæren.

I en sammenkoblet verden med stadig større avhengighet av cybertjenester, er risikoen for online-kriminalitet blitt betraktelig høyere. FNs Sustainable Development Goal 9 (om mål for bærekraftig utvikling) påpeker at en trygg og sikker infrastruktur er en essensiell drivkraft for økonomisk vekst og utvikling.

Når over halvparten av verdens befolkning nå bor i byer, blir kollektivtransport, energisystemer og integrering av fordelt fornybar energi stadig viktigere, og det samme blir veksten av nye tjenester på toppen av informasjons- og kommunikasjonsteknologier.

Det er en akseptert sannhet at teknologi er en fremmer av muligheter, og vi har bare sett en flik av hvor blockchain kan føre oss. Etter hvert som blockchain utvikler seg, vil vi i stedet for å ha et internett som legger informasjon og innhold online, få et system som i bunn og grunn automatiserer tillit og verifisering.

Likevel er det vanskelig å fatte den effekten blockchain vil ha. Men snart vil de fleste av oss kunne slippe å slite med å forstå teknologien, akkurat som vi ikke trengte å forstå alt om TCP/IP og HTML da internett tok av. Når blockchain-applikasjoner vil begynne å komme, vil vi skjønne det.

Mer enn bitcoin: Nå vil «alle» vil ta i bruk blockchain

Energi-blockchainen

Det framtidige distribusjonssystemet for energi vil bestå av milliarder av sluttpunkter som samspiller med hverandre – mikronett, solkraft, smarte innretninger, sensorer og programvare for energistyring.

Det vil være viktig å skape et sikkert system som kan verifisere øyeblikkelige og selvstyrte transaksjoner via disse nodene etter hvert som markedsforholdene endrer seg.

Blockchain-teknologi har potensialet til å gjøre styringen av distribusjonsnettet enklere via «smarte kontrakter». Smarte kontrakter forteller systemet hvilke transaksjoner som skal foretas til hvilken tid, og kan følge klart definerte regler for energistrømning og lagring for å balansere tilbud og etterspørsel.

Blockchain-teknologi kan også få en direkte effekt på styring av strømnett og lagring, og spille en sentral rolle i dannelsen av såkalte «virtuelle kraftverk» - energiskapende ressurser som er tilkoblet via et smart nett, men som ikke nødvendigvis er konsentrert til én sentral beliggenhet.

Og blockchain kunne naturligvis spille en viktig rolle når det gjelder godtgjørelsen til deltakerne i disse virtuelle kraftverkene.

Google om det norske brikkeselskapet: «Dette kan bli større enn oss»

Ingen nøyaktige svar

Bitcoin beviser at blockchain fungerer.

Investorer og oppstartsbedrifter undersøker nå hvordan den kan benyttes på energi og bredere bruksområder.

Ingen har nøyaktige svar ennå. Kanskje utviklingen vil skje gjennom smartmålere og husholdningsmaskiner, og deretter over mikronett. Det er for tiden mange flere teorier, forslag og prototyper enn det finnes beviste løsninger.

Blockchain-teknologi kan snu opp ned på energisystemet og fremme energidemokrati. Den har potensialet til å skape en ny digital verdensorden, omfordele kraft og endrer forretningsmodeller.

Vi vil se nærmere på nye bærekraftige muligheter drevet av denne teknologien i vår Global Opportunity Report 2017, som vil bli presentert i Oslo 24. januar.