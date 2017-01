Prestisjekontrakt til Harding: Leverer redningsbåter til de nye Hurtigrute-skipene

De nye ekspedisjonsskipene til Hurtigruten utstyres med både livbåter, fartøy for å skipe turister til land (tenderbåter), samt mann over bord-båter (MOB) fra Harding.

Kontrakten omfatter to livbåter med kapasitet til 150 passasjer hver samt to kombinerte tender- og livbåter med plass 120 passasjer som tenderbåt og 150 som livbåt.

Harding i Rosendal ble i fjor sommer overtatt av østerrikske Palfinger.

Kontrakten til Hurtigruten er den første der Hardings MOB-båter kombineres med daviter fra Palfinger Marine.

– Dette prosjektet er et godt bevis på at produktene til Harding og Palfinger utfyller hverandre, sier salgsansvarlig for Norge, Robin Holmedal Pedersen, i en pressemelding.

Hjemmeseier

Harding i Rosendal leverer tre ulike typer redningsfartøyer til Hurtigrutens nye ekspedisjonsskip. Til hvert skip leveres to rene livbåter, to kombinerte liv- og tilbringerbåter og to MOB-båter. Foto: Rolls-Royce

Harding er fornøyd med å ha vunnet kontrakten på levering til de to første ekspedisjonsskipene, med tilhørende opsjon på levering til ytterligere to fartøy.

– Det har vært en ekstremt tøff konkurranse, med flere nasjonale og internasjonale tilbydere. Som norsk aktør i et prosjekt med både norsk verft og norsk rederi har det vært viktig for oss å vise at vi fortsatt kan vinne de viktigste kontraktene her til lands, sier Holmedal Pedersen.

Leveransen til hvert skip fra Harding: 2 x MPC32 livbåter. Kapasitet 2x150 personar

2 x CTL38 kombinerte liv- og tenderbåtar. Kapasitet: 2x120 personar som tender, 2x150 personer som livbåt

2 x FRSQ 600 MOB-båter

4 x VIP24 FDES livbåtdaviter

2 x PRHE 25 daviter (MOB)

Hurtigruten er på sin side fornøyd med å velge Harding.

– Sikkerheten, både for våre gjester og mannskap, står i sentrum for alt vi gjør. Vi har et langt og godt samarbeid med Harding som leverandør både langs norskekysten og til ekspedisjonsskipene. Vi gleder oss til å fortsette det når vi nå introduserer de første hybriddrevne ekspedisjonsskipene i verden, sier Rune Thomas Ege, kommunikasjonssjef i Hurtigruten.

Selskapene har ikke gått ut med verdien på kontrakten.

Kleven i gang

Hurtigruteskipene skal bygges av Kleven Verft og blir 140 meter lange, 23 meter brede og skal ha plass til 530 passasjerer. Det første skipet, Roald Amundsen, skal leveres sommeren 2018 og det neste, MS Fridtjof Nansen, i juli 2019.

Kleven Verft er godt i gang med engineering, produksjonsplanlegging og innkjøp av kritisk utstyr med lang leveringstid.

Hurtigruteskipene blir spekket med norskutviklet utstyr og vil fungere som demonstratorer for hva Rolls-Royce Marine med base i Ålesund har utviklet de siste årene.

Rolls-Royce har både designet skipene og skal levere både motorer, framdriftssystem, broløsninger og annet vitalt utstyr. Skipene vil ha 20 prosent lavere drivstoff-forbruk enn ordinære skip i tilsvarende størrelse.