Planlegger 60 prosent lengre rekkevidde innen 2018

Hyundai planlegger å lansere en utgave av elbilen Ioniq med en rekkevidde på minst 320 kilometer i 2018, skriver Automotive News.

Dette ifølge Ahn Byung-ki, som leder Hyundais økokjøretøyavdeling. Den helelektriske utgaven av bilen er lansert her i landet, og har en oppgitt rekkevidde på 280 kilometer etter NEDC-kjøresyklusen.

Det besørges av et batteri med en bruttokapasitet på 28 kilowattimer. Bilen har i tester vist seg å ha bedre rekkevidde enn elbiler med tilsvarende kapasitet, på grunn av aerodynamisk design og høy effektivitet.

Tallene Hyundai snakker om i denne sammenhengen, er etter den amerikanske EPA-kjøresyklusen.

I denne har Ioniq en rekkevidde på 200 kilometer. En økning til «minst 320 kilometer» vil i så fall bety en rekkeviddeøkning på minst 60 prosent.

Ukjent europeisk rekkevidde

Nå er det engang slik at EPA- og NEDC-kjøresyklusene ikke er direkte sammenlignbare, men dersom den prosentvise rekkeviddeøkningen i EPA-tall kan oversettes direkte til NEDC-tall, betyr den en europeisk rekkevidde på 450 kilometer.

Opel Ampera-E har en rekkevidde på over 500 kilometer. Foto: Opel

Uansett vil økningen i rekkevidde gjøre at Ioniq vil kunne konkurrere mot biler som Tesla Model 3 og Opel Ampera-e. Disse har en reell rekkevidde i området 300-400 kilometer.

Hyundai-lederens uttalelser kom i forbindelse med et arrangement Hyundai holdt i Michigan i USA i forrige uke.

– 124 (miles) er ikke nok, og vi har en plan om å utvide dette til mer enn 200 (miles) innen 2018, sa Ahn Byung-ki ifølge Automotive News.

Det er allerede kjent at Nissan jobber med en utgave av Leaf som skal ha tilsvarende rekkevidde, men det er ikke kjent når denne blir presentert.

Nissans konsernpartner Renault lanserte tidligere i høst en ny utgave av elbilen Zoe med vesentlig oppgradert rekkevidde. Denne leveres til de første kundene i første kvartal neste år, med en NEDC-rekkevidde på 400 kilometer.

Uvanlig åpenhet

Det er ikke helt vanlig at bilfabrikanter annonserer produktforbedringer tidlig, og særlig ikke når produktet enda knapt har kommet i salg.

De fleste er trolig urolige for at dette skal ha en Osborne-effekt, altså at salget av produktet de tilbyr blir skadelidende av at kunder heller setter seg på gjerdet og venter på neste generasjon.

Renault Zoe ble lansert med en rekkevidde på 400 kilometer i høst. Foto: Groupe Renault

Men Hyundai har også tidligere vist at de har en noe utradisjonell tilnærming til dette. Den samme Hyndai-lederen sa i sommer at produsenten planlegger å lansere nye generasjoner av elbilene sine annethvert år.

– Elektriske kjøretøy endrer seg veldig raskt. Fra et konvensjonelt ståsted er to eller kanskje halvannet år ikke egentlig så lenge. Men i elbil-industrien er det ganske lenge. Vi må være klare for nye generasjoner hvert andre år, sa Ahn.

Neste kommer i 2020

Det har tidligere vært kjent at Hyundai har planer om å lansere en elbil med den aktuelle rekkevidden i 2018, men det er først nå det er kjent at det er Ioniq det er snakk om.

I 2020 kommer en bil med 400 kilometer EPA-rekkevidde. Om dette også er Ioniq vites ikke.

Konsernet, som også inkluderer merkene Kia og Genesis, skal til sammen lansere åtte elbiler innen 2020.