Nytt oljefunn i dag: Derfor er Enis ressursestimat flere ganger så høyt som Statoils

I dag, 17. januar, meldte både Oljedirektoratet, operatør Statoil og partner Eni om et nytt olje- og gassfunn i Norskehavet.

Brønnen, Cape Vulture, kan ifølge både Statoil og de norske oljemyndighetene inneholde et sted mellom 20 og 80 millioner fat.

Men det italienske oljeselskapet Eni melder helt andre tall på sine nettsider:

– Størrelsen på funnet ligger mellom 70 og 200 millioner fat olje, med ytterligere potensial, heter det i en pressemelding fra Eni.

– Blander oss ikke inn i det

Det er ikke presisert i meldingen hvordan de har definert det oppgitte ressurspotensialet. I det mest ekstreme tilfellet opererer de dermed med tall som er 10 ganger så stort som Statoils.

– Dette har ikke vi noen kommentar til, sier Statoil til Teknisk Ukeblad.

Oljedirektoratets letedirektør Sissel Eriksen, sier via sin kommunikasjonsavdeling at de alltid melder om utvinnbare ressurser.

– Vi blander oss ikke bort i hva selskapene skriver i sine meldinger. Vi melder alltid om utvinnbart. Statoil gjør det samme, ifølge Eriksen.

Kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff, forklarer for Teknisk Ukeblad at de opererer med totale anslåtte reserver – såkalt in-place – mens Statoil og Oljedirektoratet opererer med anslåtte utvinnbare reserver.

– Jeg mener på at vi opererer med de samme anslagene for hva som er utvinnbart, ifølge Wulff.

Kritisk analytiker

Dette betyr i så fall at Eni i verste fall ser for seg en relativt lav utvinningsgrad på funnet, med under 30 prosent. Om de høyeste anslagene slår til, vil utvinningsgraden ligge på 40 prosent.

Oljeanalytiker i Carnegie, Kjetil Bakken, sier at han er kritisk til Enis bruk av tall.

– Det vanligste i min verden er å bruke tallene for utvinnbare volumer. Det er jeg vant med. Jeg mener dette er litt misvisende, sier han til Teknisk Ukeblad.

Skjermdump fra den opprinnelige pressemeldingen fra Eni. Foto: Skjermdump/Eni

Spesielt mener han det er misvisende fordi det vanligste i industrien er å bruke tallene for utvinnbare ressurser.

– Og når det ikke spesifiseres i meldingen hva disse tallene er, mener jeg det er misvisende, sier han.

Etter Teknisk Ukeblad tok kontakt med Eni, har selskapet oppdatert pressemeldingen sin, der både anslåtte utvinnbare reserver og anslåtte in-place-reserver er spesifisert.

– Vi har det som en standard globalt å bruke in-place-anslag, så vil tiden vise hvor mye man klarer å hente opp, sier Wulff i Eni Norge.

– Følger Enis strategi

Eni har 11,5 prosents andel i Cape Vulture, der Statoil er operatør. Petoro har 24,55 prosents andel.

Brønnen ligger i Norskehavet, om lag 5 kilometer fra Norne.

– Dette funnet følger Enis strategi om infrastrukturnær leting. Dette gjør det mulig å utnytte ressursene raskt takket være synergiene med nærliggende felt, skriver Eni i meldingen.

Statoil sier i sin melding at de er svært glade for funnet.

– Norne er allerede en suksess langt utover det man forventet seg da feltet ble funnet. Norne har vært ryggraden i vår satsning i nord fra begynnelsen og funn som Cape Vulture bidrar til ytterligere forlengelse av driftsperioden og til å opprettholde aktiviteten i Norskehavet, ifølge direktør for Statoil Nord-Norge, Siri Kindem.