Norske ingeniører vant stor internasjonal pris for bruken av 3D

Denne uken vant Jernbaneverket, Sweco og Rambøll en stor, internasjonal pris for arbeid med InterCity-prosjektet, som går ut på å planlegge og bygge nytt dobbeltspor på Østlandet.

Prisen, AEC Excellence Awards, ble gitt på grunn av bruken av 3D-modelering i planleggingsarbeidet av prosjektet.

– Det er veldig moro å få anerkjennelse for arbeidet vi har lagt i prosjektet, sier Kristin Lysebo, fagansvarlig for 3D i InterCity-prosjektet i Jernbaneverket.

Alt i en modell

Prisen ble delt ut i Las Vegas, og det norske prosjektet vant kategorien «store infrastrukturprosjekter».

Det er bruken av Building Information Modeling (BIM) som var avgjørende for vinnerplasseringen.

BIM kan enkelt forklares som en modell som bygges opp steg for steg. Fra grunnfjell og øvrige grunnforhold, kabler og ledninger i bakken, flora, til dagens bebyggelse.

Modellen kan også brukes til for eksempel å simulere vannstanden under en storflom i Mjøsa.

– Alt dette gir god og verdifull informasjon i planleggingen av det nye dobbeltsporet, som også legges inn som en del av modellen, forteller Lysebo.

Ved hjelp av en BIM-modell ser man her et detaljert bilde av Hamar fra luften. Foto: Rambøll og Sweco

Roses på flere kanter

Det er ikke første gangen prosjektet får internasjonal oppmerksomhet.

Tidligere i år ble Jernbaneverkets bruk av 3D-modeller til InterCity løftet frem på den årlige jernbanekonferansen i Danmark.

Modellen viser hvor høy vannstanden kan bli ved en 200-årsflom i Mjøsa. Foto: Rambøll og Sweco

Danskene mente de danske ingeniørene har mye å lære av de norske.

De viste til at Jernbaneverket har innført bruken av digitale verktøy som et krav i flere prosjekter, og at de ønsket å gjøre det samme.

– Ved å benytte seg av 3D kan prosjekter bli billigere for alle ved at man fanger opp problemene før de oppstår og unngår å måtte gå tilbake og rette opp feil sånn som vi ofte må i dag, sier Søren Husted fra Cowi Danmark.

Avgjørende med 3D

Lysebo mener bruken av 3D er helt avgjørende i planleggingen av store jernbaneprosjekter, som InterCity.

Hun forteller at all prosjektering i InterCity-prosjektet koordineres og samkjøres på tvers av prosjektene med hensyn til tekniske løsninger.

– Ved å standardisere tekniske løsninger i størst mulig grad gjør vi alt så enhetlig som mulig. Valg av mest mulig enhetlige tekniske løsninger vil kunne bidra til å redusere priser på sikt og å gjøre drift og vedlikehold av anlegget enklere, sier hun.

Hun forteller at Jernbaneverket er i gang med flere utviklingsprosjekter for å effektivisere prosjekteringsverktøy for fag som tradisjonelt ikke har prosjektert i 3D.