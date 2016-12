Solkraft kan ta av i Afrika

Til tross for gode solforhold og stadig billigere solceller har ikke solkraftutbyggingen tatt av i Afrika. Nå kan dette være i ferd med å endre seg.

12. desember ble Øst-Afrikas største solkraftverk offisielt åpnet, i Soroti i Uganda. Det består av 32 680 solcellepaneler, som vil gi en maksproduksjon på 10,1 megawatt.

På et år ventes kraftverket å produsere 17,5 gigawattimer. Det er skal ifølge en pressemelding fra utbyggingsselskapet Access Power være nok til å dekke strømforbruket til 40 000 husstander.

Prosjektet har vært styrt av den tyske utviklingsbanken KfW sammen med Ugandas energidirektorat.

Norsk hjelp

Solparken har kostet 19 millioner dollar å bygge, og både EU, Tyskland, Storbritannia og Norge har støttet prosjektet økonomisk.

Det norske konsulentselskapet Multiconsult har vært rådgiver for KfW, og bistått med utforming av kontrakt, oppfølging på byggeplassen og kontroll ved overtagelsen.

Byggingen av Soroti-kraftverket begynte i februar, og kun ni måneder etter, i november, var parken ferdig.

– Den største fordelen med solkraft i denne regionen er hastigheten på bygging, for en teknologi som nå er konkurransedyktig, sier rådgiver Stanislas Merlet i Multiconsult til Teknisk Ukeblad.

Tolltull

Parken kunne imidlertid vært bygget enda fortere. Byggetiden inkluderer nemlig en forsinkelse på grunn av problemer med tollklarering av utstyr fra Asia.

Under transporten i lastebil de mer enn 1000 kilometrene fra Mombasa i Kenya til Soroti ble dessuten transformatorer skadd. Disse to uforutsette hendelsene forsinket byggingen med til sammen fire måneder, ifølge Merlet.

Likevel gikk altså utbyggingen langt raskere enn det som er vanlig for utbygging av andre kraftproduksjonsteknologier, for eksempel vannkraft.

Den nest største parken i regionen ble bygget av det norske selskapet Scatec Solar i Rwanda, og var på 8,5 megawatt.

Spår kraftig vekst

Til tross for at prisene på solcellepaneler har falt med 80 prosent siden slutten av 2009, har altså ikke solkraftutbyggingen til nå tatt av i Afrika.

På verdensbasis økte installeringen av ny solkraftkapasitet per år fra rundt 8000 megawatt i 2009 til rundt 47 000 megawatt i 2015.

Før 2014 var det derimot kun noen få hundre megawatt solkraft installert i Afrika, til tross for at solinnstrålingen er mellom 52 og 117 prosent høyere i de afrikanske landene enn i Tyskland, skriver Det internasjonale byrået for fornybar energi (Irena) i en rapport som ble publisert i september.

I 2014 begynte det imidlertid å skje noe. Da ble det bygget over 800 megawatt ny solkraft, noe som mer enn doblet kontinentets samlede installerte kapasitet. 2015 så riktignok en marginal nedgang i installasjonstakten, til 750 megawatt. Men i 2030 anslår Irena at det kan ha installert over 70 000 megawatt solkraft.

Større parker

Merlet forteller at trenden er at solparkene i Afrika blir stadig større. I Zambia skal det bygges to parker på 50 megawatt hver, Kenya har et prosjekt på 55 megawatt, mens det i Etiopia planlegges et prosjekt på hele 100 megawatt, Metahara.

Ambrose Kamukama jobber ved den nyåpnede solparken i Soroti i Uganda, som er Øst-Afrikas største. Foto: Stanislas Merlet, Multiconsult

Prosjektet i Etiopia skal Multiconsult konsekvensutrede. De skal blant annet kartlegge arealbruk, naturtyper, landskap, kulturminner og foreslå miljøvennlige løsninger. Arbeidet med prosjektet skal etter planen starte i januar 2017.

Merlet ser for seg at selskapet vil få mer å gjøre i Afrika.

– Ja, solenergi i Afrika er et marked som utvikler seg veldig fort. Vi ser for oss mange muligheter i Afrika i de årene som kommer, sier han, og viser til Irena-rapporten.

Slipper parafinlamper

Solkraft kan ifølge rapporten være en rask og kostnadseffektiv måte å sikre strøm til de 600 millioner afrikanerne som i dag ikke har skikkelig strømforsyning.

Solkraftsystemer i hjemmene i Afrika som ikke er koblet til kraftnettet, gir ifølge rapporten bedre og billigere lys enn om man bruker parafinlamper, som i dag er vanlig. Derfor vokser bruken av slike systemer kraftig.

Merlet sier at både store solparker koblet til hovedkraftnettene, som den i Soroti, og små lokale nett er viktige for utviklingen i Afrika.

- Desentraliserte solparker støtter stabiliteten i nettet, mens solkraft i lokale isolerte nettverk gjør at også avsidesliggende områder på landsbygda kan få strøm, sier han.

Soroti-prosjektet er ett av flere prosjekter Multiconsult er involvert i i Uganda. Merlet synes ikke det er merkelig at Norge og Multiconsult hjelper til med å bygge solkraft i Afrika.

- Norge, og Multiconsult, er vært involvert i å utvikle fornybarprosjekter i Afrika i mange år, spesielt vannkraft. Det er bare naturlig å tilby solenergi også, i en komplett pakke, sier han.

