Nå kan alle Oslos planer projiseres på denne enorme 3D-modellen

Hos Plan og bygningsetaten i Oslo har de lenge hatt en tredimensjonal modell av Oslo sentrum utstilt i første etasje.

Det er Nord-Europas største 3D-printede modell, satt sammen av 360 3D-printede blokker som hver er litt mindre enn A3 i størrelse.

Nå har de lyssatt modellen, slik at den kan vise alt fra styrtregn i gatene, til trikkelinjer, kulturminner og byplaner - ved hjelp av lysprojeksjon i flere farger.

Belyser modellen

Da modellen begynte sitt liv for mange år siden, ble blokkene frest ut og bygninger limt på.

Nå produserer etaten dem selv i sin egen 3D-printer, ferdig fargelagt.

– Det er mye mer rasjonelt å printe selv, fordi byen endrer seg hele tiden. Vi må bytte ut rundt 40 blokker i året for å holde tritt med alle endingene som skjer. Da er det veldig enkelt å hente data til den digitale bymodellen hvor alle endringer lagres kontinuerlig, sier enhetsleder for plan- og temakart, Stein Moen.

Nå har Moen tatt den tredimensjonale modellen et skritt videre. I taket foran modellen henger seks projektorer som kan belyse litt under halvparten av modellen.

Detaljer fra Oslo sentrum. Bilde: Eirik Helland Urke

Kan vise vannstrømmer og trikkelinjer i lys

Hver av projektorene er svært nøye kalibrert for å virke i fellesskap. Til sammen kan de vise alle mulige delplaner i form av lysende områder på modellen. Alle dataene som belyses fra taket kommer fra den samlede GIS-modellen av Oslo.

Vil man se hvordan vannet renner gjennom bygatene på overflaten etter et styrtregnvær, kan det enkelt vises som mer eller mindre brede striper i gatene.

Eller man kan se hvor trikken går, den elektriske infrastrukturen, fredede, vernede og bevaringsverdige kulturminner, grensene for ulike reguleringsplaner og mye annet.

– Vi bruker en digital modell av byens overflate hvor også husene er en del av topografien. På den måten kan vi beregne lysprojeksjonen svært nøyaktig, slik at lyset ikke treffer noe av bebyggelsen når vi bare skal belyse terrenget, sier Moen.

Utfordringen er at projektorene henger litt til siden av modellen, men de kan likevel optimalisere lyset. I dag har det en oppløsning på cirka 2 millimeter per piksel, som er cirka to meter i terrenget. Målet vårt er å komme ned mot en terrengoppløsning på 1,3 meter, forklarer Moen.

– Øker verdien av modellen

Det meste som kommunen har i sin store GIS-modell av Oslo kan nå vises frem med det nye projektorsystemet.

– Dette øker verdien av den store 3D-modellen. Den er i seg selv et svært godt verktøy for å få oversikt over sentrale deler av Oslo. Når vi nå kan projisere alle mulige delplaner i ulike farger på modellen, kan vi tilby en oversikt som ikke har vært mulig før nå, sier Moen.

Modellen er primært rettet mot publikum og besøkende, men den kan også benyttes for å gi saksbehandlere en bedre opplevelse av planverket, og vise hvordan ulike alternativer kommer ut mot hverandre. Den vil være tilgjengelig når julen ringes inn.