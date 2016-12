Metaanalyse gir svaret: Dette er årets beste juleøl

Pål Hellesnes har to store interesser. Han er interessert i øl og vin, og som ekspert i BI – forretningsanalyse i selskapet First Point, er han er faglig opptatt å organisere data i datavarehus og sørge for å hente ut informasjon.

Når julen ringes inn, vil Hellesnes finne det beste juleølet. Det har han funnet i år også, men svaret lå skjult i 39 ulike tester som han har bearbeidet i en metaanalyse; en analyse av analysene.

– Her i Bergen har vi alltid tatt oss en Hansa og da var det lett. I dag er tilbudet av juleøl fra store og små bryggerier så stort at det er umulig å skaffe seg en oversikt, sier Hellesnes.

Ølet i høystakken

Spesielt i julen florerer det med anmeldelser av alle de nye variantene av juleøl. Problemet er at mange av testene er laget av enkeltpersoner, og da er de sterkt påvirket av hva testeren liker og ikke liker.

– Selv om man leser mange tester er det vanskelig å få noe begrep om snittet. Dette er et uoversiktlig område for de som vil plukke ut det beste ølet, sier han.

For å finne ølet i høystakken har Hellesnes brukt de samme teknikkene han bruker når han jobber med dataanalyse for bedrifter.

– Dette er jo egentlig en enkel oppgave i forhold til problemstillinger bedrifter står overfor for å finne verdifull informasjon i dataene sine, men teknikken er lik. Jeg har samlet inn ulike 39 tester av årets juleøl som er publisert på nettet. Jeg har delt informasjonen i tre grupper. Juleøl du får kjøpt på Vinmonopolet, i butikkene og den alkoholfrie varianten.

Epler og bananer

Etter å ha samlet inn og delt opp testen i grupper, utførte Hellesnes en normalisering av resultatene. Noen gir terningkast, andre tallverdi, ølkorker og så videre.

– Det er ikke bare å legge sammen verdiene og kåre en vinner. Det handler om å få epler, pærer og bananer uttrykt på samme måte, sier han.

Det har også vært en jobb å finne ut hva slags øl man snakker om. Mange har flere styrkevarianter, slik at en selges på Vinmonopolet og en i butikken uten at det alltid kan leses ut av testene. En indikasjon er prisen. Den er som regel oppgitt og prisen på Vinmonopolet er alltid lik over alt.

Han har også sortert det som finnes av anbefalinger i testene om hvilke ølsorter som går til hva. Vinmonopolet er flinke til å merke slikt.

Færre lurer på hvor det er blitt av postpakken: Her er årsaken

Går for vinneren

– Jeg har utelatt alle øl som har mindre enn fire anmeldelser. Blir det for få blir utslaget fra preferansene til de som tester for store.

Når han har kommer frem til en rangering kjøper han inn de fem vinnerne og smaker selv. De siste tre årene har metatesteren og metatesten vært enige om vinneren. Slik er det i år også, og det er det som avgjør hvilket øl Hellesnes skaffer seg i julen.

– Personlig liker jeg et juleøl som ikke er for mye krydret og med for mye kaffesmak til mat. Slike øltyper nytes best alene uten mat.

Nå vil han videreutvikle metatesten slik at den kan gi forslag til øl avhengig av hva man skal spise. Hva passer best til pinnekjøtt og hva skal man velge til ribbe og lutefisk.

Siden de fleste øltestene kommer med anbefalinger er det lett å gjøre en metaanalyse av disse også. Det han er mest spent på er hvilket juleøl som passer best til kalkun.

– Året vinner, som jeg smakte for første gang i går, var overraskende godt. Uten for mye krydder og med passe sødme, sier metatesteren som har bestemt seg for julen 2016.

Du kan lese mer om testen på Hellesnes blogg.

Og skulle du ha lyst til å studere tallmaterialet nærmere, kan du laste ned hele tabellen og se, sortere og søke i tallene her.