Lønnsveksten for sivilingeniører har ikke vært så mager siden 1995

Onsdag publiserer fagforeningen Tekna sin årlige lønnsstatistikk.

Lønnsveksten for sivilingeniører i næringslivet i år er den laveste på 20 år.

Årets undersøkelse viser at Tekna-medlemmene i privat sektor kun har økt lønnen med 1,2 prosent i år. I snitt tjener de 824.847 kroner.

Vi må tilbake til 1995 for å finne lavere tall, ifølge organisasonen. Da var veksten 1,1 prosent.

Tunge tider

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg konstaterer at det er moderate tall.

– Det avspeiler situasjonen i norsk økonomi, sier hun.

Randeberg mener tallene viser at lønnsmodellen fungerer.

– Vi ser ansvarlig lønnsdannelse i tunge tider, sier hun.

OM LØNNSSTATISTIKKEN Tekna bruker følgende lønnsbegrep i statistikken: Avtalt årslønn (månedslønn x 12) pr. 1. oktober, medregnet verdien av bonus, resultatlønn og provisjon utbetalt siste 12 måneder. I statlig sektor er også eventuelle B-trinn tatt med.

Statistikken viser lønnsutviklingen fra 1. oktober 2014 til 1. oktober 2016.

Årets undersøkelse ble sendt ut 26. oktober og undersøkelsen ble stengt 15. desember.

Undersøkelsen er sendt ut til ca. 52.700 Tekna-medlemmer – 30.660 svarte. Det gir en svarprosent på 58 prosent

Advarer

Samtidig mener hun én ting er urovekkende:

- Deler av eksportøkonomien utenfor oljen, har også en lav lønnsvekst, selv om det går godt i de bransjene, konstaterer hun.

- Vi vil advare mot at bedrifter utnytter at oljenæringen sliter, til å gi sine ansatte lav lønnsøkning, fortsetter hun og viser til at hele den norske modellen er bygget på tillit.

- Arbeidstakere er med på å dra lasset i tunge tider, mot at man har tillit til at man får sin andel av kaka i gode tider, mener hun.

Randeberg varsler at de vil følge nøye med på dette fremover.

Øker mest i olja

Som vanlig publiserer Tekna lønnsstatistikk fordelt på statlig, kommunal og privat sektor - samt for oljebransjen.

Ironisk nok har oljebransjen høyere lønnsvekst også i år enn resten av næringslivet - med 2,1 prosent. Det samme var tilfelle i fjor, men det skyldes ikke at det er fett i bransjen.

– Det henger sammen med hvem som mister jobben i oljebransjen. Det er de yngre som må gå først, dermed stiger gjennomsnittslønna, sier Tekna-presidenten.

Snittlønnen for et Tekna-medlem i oljebransjen er i år 888.562 kroner.

De unge får mindre

Tekna-presidenten viser også til at begynnerlønningene i oljebransjen nå er på nivå med resten av næringslivet.

For første gang på 2000-tallet har den gjennomsnittlige begynnerlønningen i oljebransjen gått ned - fra 521.330 kroner i 2015 til 513.028 kroner i 2016.

Til sammenlikning er en gjennomsnittlig begynnerlønn for en sivilingeniør i privat sektor 511.395 kroner i 2016.

– Her har man jevnet ut det som tidligere var et forsprang til olja, sier hun.

Samtidig ligger sivilingeniørene som har jobbet i ti år i oljebransjen lønnsmessig foran de som har jobbet ti år i resten næringslivet. De første tjener i snitt 782.772 kroner, mot 762.360 kroner.

Staten best ut

Organisasjonen ser også lav lønnsvekst i offentlig sektor. Staten kommer best ut, siden det var hovedoppgjør i år.

Både privat og kommunal sektor ligger under SSBs årslønnsvekst, mens statlig sektor ligger litt over.

– Det henger sammen med lønnsoppgjøret i fjor, da lønnsveksten i staten var svært lav. Det er en kompensasjon for fjoråret, sier Tekna-presidenten.

Det er også en ny situasjon i staten. I år er det for første gang gjennomført lokale, kollektive forhandlinger, som lenge har stått på Teknas ønskeliste. Tidligere har lønnsoppgjøret for sivilingeniører i staten i stor grad vært preget av sentrale oppgjør uten særlig rom for å bruke lønn som virkemiddel.

– Vi er kjempespente på hvordan dette vil fungere. Vi håper at det på sikt skal gi staten mulighet til å bruke lønn mer aktivt som virkemiddel for å rekruttere de rette folkene og at man skal få konkurransedyktig lønn der også, sier hun

Gjennomsnittslønningene i staten kan også vise seg å bli litt høyere.

– Disse tallene har ikke med de aller siste resultatene fra alle lokale forhandlinger i staten, fordi det er et nytt system, så det kan hende at det går litt til opp i statlig sektor, sier hun.

En sivilingeniør i staten tjener i snitt 634.743 kroner, og har hatt en lønnsvekst på 2,9 prosent.

Tilsvarende tjener en siviløkonom i kommunal sektor i snitt 653.087 kroner, og har hatt en lønnsvekst på 1,7 prosent.

Tøff 2017

Tekna-presidenten tror 2017 også vil bli et tøft år i flere bransjer. De er bekymret over en oppgang i antallet permitteringer i løpet av høsten 2016.

– Det er en endring. Før gikk man rett i nedbemanning, nå går man til permittering. Det tyder på at man har kommet til beinet, når det gjelder kompetanse i bedriftene, sier Randeberg.

– Nå er det få kontrakter i markedet og det er mange bedrifter som konkurrerer om de samme kontraktene, så vi frykter at det kommer ytterligere en bølge med nedbemanning i 2017 også.

De begrunner frykten også med den historiske nedgangen i oljeinvesteringer.