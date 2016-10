Listen AS: Erstatter høreapparatet med en iphone og et par ørepropper

Pitsj er en artikkelserie hvor gründere selv forteller TUs lesere om produktet sitt, og hvorfor de mener konseptet deres har livets rett.

Listen AS Gründere: Snorre Vevstad Etablert: 2014 Produkt: Mobilbasert hørselsløsning Målgruppe: Alle som kan trenge en «lesebrille» for sin hørsel i enkelte situasjoner

Listen AS utvikler en lavterskel hørselsløsning, som ved hjelp av en smarttelefon og et par ørepropper skal kunne brukes til å høre bedre, i tillegg til å lytte til musikk og ta telefonsamtaler.

Målet er at det skal føles like naturlig å bruke et «høreapparat» – som briller.

Her svarer gründerne på fem spørsmål fra TUs redaksjon, og forklarer nærmere om teknologien.

1. Idé

Listen utvikler en mobilbasert hørselsløsning for Iphone i samarbeid med Sintef. Målet er å forbedre livskvaliteten for mange ved å tilby enkle, brukervennlige og rimelige «on demand»-løsninger for god lyd og hørsel.

Behovet for enkle hørselsløsninger er massivt. Det er mer enn 360 millioner hørselshemmede på verdensbasis, og mer enn 90 prosent av disse får ikke hjelp.

Folk venter for lenge med å ta i bruk hørselsapparat. Dette er uheldig fordi hjerneceller dør eller aktiveres for andre oppgaver. Konsekvensen kan bli at man faller litt av lasset og blir mindre sosial.

2. Slik virker teknologien

ListenUP starter med en enkel og brukervennlig hørselstest som i løpet av tre minutter lager en hørselsprofil. Resultatet tilpasser automatisk lydgjengivelsen til din personlige hørsel.

Siden alt er tilgjengelig på smarttelefonen, kan brukeren også gjøre egne innstillinger som for eksempel taleforbedring og støyreduksjon tilpasset lydmiljøet vedkommende er i.

Ved å ta bruk prosessorkapasiteten, nettilknytning og infrastruktur tilgjengelig på en smarttelefon, som de fleste av oss har med oss overalt, utvikler vi en «on-demand»-løsning for personer som ønsker bedre lyd eller hørsel. Øreproppene kan altså brukes til å høre bedre, i tillegg til å lytte til musikk og ta telefonsamtaler. Musikkopplevelsen fra for eksempel Spotify vil også bli mye bedre når musikken er tilpasset hver enkelts hørsel.

ListenUp er svært enkel å anskaffe og ta i bruk. Vi har utviklet algoritmer som prosesserer lyden slik at den skal oppleves som behagelig og tilpasset den enkeltes preferanser.

Vi vet at en filharmoniker og en bilmekaniker kan ha forskjellige lydpreferanser. På samme måte som alle har forskjellig øyne og bruker ulike briller for å lese, kjøre, drive sport og gjøre fritidsaktiviteter, så har vi tilsvarende individuelle tilpasningsbehov for lyd.

3. Innovasjonsgrad

Vi har alle opplevd å sitte i sosialt lag på en kafé eller en middag – i et lokale med dårlig akustikk der det kan være vanskelig å høre hva som blir sagt.

Med alderen får de fleste av oss redusert hørsel. Jegere er utsatt for å få redusert hørsel etter bare noen års aktiv skytetrening og jakting. Barn og unge i utviklingsland som er født med nedsatt hørsel vil i mange tilfelle ikke kunne følge undervisningen, og mange faller senere utenfor jobbmarkedet og deltagelse i et moderne samfunn.

Etter mange år med redusert pensjonsalder, settes denne nå opp fordi mange som er over pensjonsalder fortsatt ønsker å delta aktivt.

Redusert hørsel kan imidlertid være et hinder for å stå lenger i jobb. Gode og fleksible teknologiløsninger for å høre bedre er viktig for alle disse gruppene. Undersøkelser viser at opp mot halvparten av den voksne befolkningen har fra alvorlig til noe redusert hørsel.

Tilgang på en enkel og rimelig løsning for bedre hørsel er derfor viktig både sosialt og økonomisk for svært mange på alle kontinenter.

4. Potensial

Listen AS: Daglig leder Snorre Vevstad, designer Ingri Ørsal Skogsrød og CTO Ralph W. Bernstein. Bilde: Listen AS

Det selges høreapparater for mer enn 30 milliarder kroner hvert år i verden – og det er bare til de 10 prosent som virkelig trenger hjelp til bedre hørsel. I tillegg kan nesten alle ønske å dempe støy og høre bedre i enkelte situasjoner – på konferanser, under store møter og middager.

Basert på dette tror vi at markedet for våre løsninger globalt er på over 100 milliarder kroner årlig. Behovet er stort i alle land og aldersgrupper.

Historisk har behovet for hørselshjelp vært størst blant eldre. I dag ser vi at stadig yngre aldersgrupper har behov for hjelp til bedre hørsel, kanskje fordi de har utsatt seg for støy eller har hørt på høy musikk. Den yngre generasjon er vant til at problemer løses med teknologi og forventer å ha enkle, smarte og trendy løsninger tilgjengelig der og da ved behov. Derfor vil vi distribuere via applikasjoner og nettbutikker, i tillegg til fysisk distribusjon der folk er vant til å kjøpe helse- og teknologiprodukter.

Høreapparatbransjen er en lønnsom bransje. Danskene har vært meget dyktige, og har tre av seks store globale bedrifter innenfor dette området. De har bygget opp et sterkt fagmiljø innen lyd og audiologi, som gir betydelig ringvirkninger for dansk medtech-bransje.

5. Hvordan skiller teknologien seg fra konkurrentenes?

5. Hvordan skiller teknologien seg fra konkurrentenes?

Listen introduserer «earwear» for bedre hørsel og lydopplevelse for alle. På samme måte som «eyewear», altså briller, er noe «alle» har, tror vi mange vil ha glede av smart «earwear» for støydemping og lyd tilpasset sine ører. Tradisjonelle høreapparater og taleforsterkere, som produseres blant annet av William Demant, GN Store Nord, Widex, Sivantos, Sonovo og Starkeys, er svært forskjellig fra de løsningene Listen utvikler for smarttelefoner. De tradisjonelle løsningene er egne apparater man skal anskaffe, tilpasse, lære seg å bruke, bytte batterier på og vedlikeholde.