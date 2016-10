Kube Energy: Skal gjøre det like lett å velge solkraft i Afrika, som å velge strømleverandør i Norge

Pitsj er en artikkelserie hvor gründere selv forteller TUs lesere om produktet sitt, og hvorfor de mener konseptet deres har livets rett.

Det skal være like lett å velge distribuert solkraft i Afrika som å velge strømleverandør i Norge. Det er tanken bak konseptet til Kube Energy.

Kube Energy Gründere: Mads Uhlin Hansen og Mikael Clason Höök Etablert: 2015 Produkt: Solkraft som en tjeneste Målgruppe: Internasjonale organisasjoner som FN, Redd Barna og lignende, som opererer i områder uten strømnett

Selskapet utvikler en billigere og mer pålitelig solkrafttjeneste, som internasjonale organisasjoner kan lease.

Her svarer gründerne på fem spørsmål fra TUs redaksjon, og forklarer nærmere om konseptet.

1. Idé

Kube utvikler et mer pålitelig og billigere solkraftalternativ som er optimalisert mot internasjonale organisasjoner.

I dag produserer internasjonale organisasjonene strøm til egne kontorer med dieselaggregat, som er billige å kjøpe inn og enkle å installere, men dyre i drift og krever mye vedlikehold.

Ideen er å tilby distribuert solkraft så enkelt som mulig, og legge til rette for at våre kunder unngår høye installasjonskostnader, uten at de behøver teknisk kompetanse for innkjøp eller drift.

Konkurrenten hentet nylig 150 millioner dollar fra Google: Norske Crypho sender kryptert info på en enda sikrere måte

1/3 Hvor god er ideen? Gi din vurdering:

2. Slik virker teknologien

Det skal være like lett å velge distribuert solkraft i Afrika som å velge strømleverandør i Norge. Kube vil ta ansvar for hele transisjonsprosessen fra dieselaggregat til installert anlegg.

Pitsj Her pitsjer gründere sin ide eller sitt konsept inn for TUs lesere på samme måte som gründere pitsjer egne ideer for potensielle investorer.

Leserne kan evaluere, eller «rate», grundernes svar for punktene ide, innovasjonsgrad og potensial på en karakterskala fra en til fem.

på en karakterskala fra en til fem. Summen av lesernes stemmer oppsummeres nederst i artikkelen.

Første steg er å foreta befaring på kontorene for å identifisere strømbruk og lastprofil, og de fysiske mulighetene for en installasjon på tak eller parkeringsplass. Kube designer deretter et passende anlegg som integreres med eksisterende infrastruktur, for eksempel dieselaggregat. Ettersom batteribanker er svært kostnadsdrivende, legger vi i de fleste tilfeller til rette for å bruke noe diesel når solen ikke skinner.

Kube jobber med leverandører av off-grid solkraftanlegg for å designe anlegg med høyere mobilitet og skalerbarhet enn konvensjonelle anlegg. Dette gjør vi for å holde transportkostnadene til felt lave og gjøre installasjonen så enkel som mulig.

Vi legger vekt på å bruke lokale entreprenører for å gjennomføre installasjon og vedlikehold. Dette holder våre kostnader nede, samtidig som vi kan nå ut til områder hvor andre «vestlige» selskaper ikke kan operere, på grunn av usikkerhet eller konflikt.

Alle anleggene er koblet til internett og vi kan finne de minste feil fra kontoret i Oslo.

3. Innovasjonsgrad

Solkraft er mer pålitelig og billigere enn å drive dieselaggregat i Afrika. Varme og støv er problematisk for aggregat med mange bevegelige deler.

Solkraftanlegg har i motsetning få bevegelige deler, og egner seg best i områder med mye sol.

Resultatet er at vi kan øke driftssikkerheten til de internasjonale organisasjonene, samtidig som vi gjør det billigere for dem å drive kontorene sine. Med en 10-årig lease vil vi kunne redusere strømkostnadene deres med 40 prosent. Da kan de styrke sitt tilbud til befolkningen de er der for å tjene.

Vi reduserer også deres karbonutslipp. Et kontor med 60 ansatte, som bruker mye airconditioning, vil slippe ut rundt 100 tonn CO2 i året. Samtidig setter vi opp modeller som demonstrerer potensialet til fornybar energi i områder hvor etterspørselen etter strøm er i sterk vekst.

Tradisjonelt har man satset på diesel eller kull for å møte denne etterspørselen.

Det norske selskapet gikk i en annen retning enn konkurrentene: Da fikk denne hånden helt nye muligheter

2/3 Hvor nyskapende er dette? Gi din vurdering:

4. Potensial

Gründerne Mads Uhlin Hansen og Mikael Clason Höök. Foto: Kube Energy

Internasjonale organisasjoner bruker svært mye ressurser på å drive dieselaggregat i områder hvor det ikke finnes strømnett.

Bare i Sudan og Sør-Sudan er det 135 organisasjoner, med 700 kontorer, som bruker to milliarder kroner i året på strøm. I flere områder må de fly inn dieselforsyninger med helikopter og prisen per kilowattime er ofte 10-30 ganger det vi er vant til å betale i Norge.

Det samme problemet finner man i mange land i Afrika hvor infrastrukturen for elektrisitet er dårlig utbygd.

I disse områdene er det også stor befolkningsvekst og få som i dag er tilkoblet nett. I dag er det 700 millioner mennesker i Afrika som ikke har tilgang til elektrisitet. De neste 15 årene vil det bli én milliard flere personer på kontinentet.

Om man skal nå FNs utviklingsmål om at alle skal ha tilgang til elektrisitet innen 2030, må man derfor bygge ut infrastrukturen for 1,7 milliarder mennesker. Noe av denne utbyggingen vil skje med konvensjonelle strømnett, men mye vil også skje med distribuerte løsninger.

Vi retter oss mot et begrenset segment av kundene i første omgang, men ønsker også å være i posisjon til å delta i utviklingen av modeller mot dette raskt voksende markedet.

3/3 Kommer dette til å slå an? Gi din vurdering:

5. Hvordan skiller teknologien seg fra konkurrentenes?

Andre som jobber med solkraft i Afrika leverer enten svære solkraftparker, som Scatec Solar, eller små systemer beregnet på husstander, som Brighterlite og Bright. Kube ønsker å nå en gruppe mellom disse segmentene, kunder som bruker mye energi, men som ikke er tilkoblet nett.

Kubes styrke er at vi har vår bakgrunn fra de internasjonale organisasjonene og har forsøkt å kjøpe inn solkraftanlegg for dem. Det var komplisert da disse organisasjonene har begrenset med investeringsmidler og dårlig teknisk kompetanse. For innkjøp betyr dette at de ofte må velge de billigste løsningene, og at de ikke greier å skille mellom gode og dårlige produsenter. Det betyr også at de ikke utfører grunnleggende vedlikehold og ikke er i stand til å fikse problemer når de oppstår. Ved å tilby en leasingmodell tar vi på oss det ansvaret for at anleggene fungerer på lang sikt. Vi jobber med finansieringsmekanismer som har lengre perspektiv, og vi kan velge høykvalitetsløsninger som beregnet på mange års funksjonell bruk. Ved å betjene mange organisasjoner har vi mulighet til å bygge opp en høyere kompetanse enn hva hver enkelt organisasjon vil kunne gjøre på egenhånd. Har du stemt? Begrunn gjerne vurderingene i kommentarfeltet under saken.