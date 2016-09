Innfører omfattende tiltak for å unngå slavearbeid på norske skip i Polen

Norske, statlige eksportfinansierings-institusjoner, som blant annet er med på finansieringen av norske skip, krever nå omfattende tiltak for å sikre at arbeidsforholdene ved polske verft er gode.

Dette kommer etter avsløringene om at en rekke norske skip kan knyttes til nordkoreanske arbeidere ved Crist-verftet i Gdynia. Arbeiderne er å regne som tvangsarbeidere, ifølge Leiden University.

Det er næringsminister Monica Mæland, i et skriftlig svar til Kristelig folkepartis stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad, som opplyser om tiltakene, som kommer i form av såkalte tredjepartsvurderinger.

Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge bekrefter endringene knyttet til polske verft overfor Teknisk Ukeblad, og sier at de nå kommer til å gjøre mer omfattende vurderinger av verftene enn tidligere.

– Risikoen er høyere nå

GIEK og Eksportkreditt Norge finansierer og/eller garanterer for skip bygget ved norske verft med underleveranser fra blant annet Polen.

De forteller Teknisk Ukeblad at de mener at risikoen for brudd på deres standarder innen blant annet arbeidsmiljø er høyere enn tidligere. Årsaken er avsløringen om de nordkoreanske arbeiderne.

Dette gjør at de nå krever tredjepartsvurderinger av forholdene på verftet. Dette innebærer blant annet undersøkelser av arbeidsforhold og arbeidsrettigheter, gjennomført av en tredjepart.

Allon Groth, kommunikasjonssjef i GIEK, sier at de gjør risikovurderinger knyttet til alle garanti- og lånesaker de er involvert i.

De ser da på hva som er risikoen for at standarder blir brutt på miljø, arbeidstakerrettigheter og andre aspekter.

– Da vurderer vi blant annet risiko knyttet til prosjekter i bestemte land og firmaer. Vi ender da opp med enten høy, middels eller lav risiko for at standarder blir brutt. Om du har lav risiko, gjør du begrensede tiltak. Om du har høy risiko, gjør du mer omfattende tiltak, forklarer han.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) krevde svar fra Monica Mæland. Foto: Scanpix

– Vil tillegges stor vekt

Tidligere anså GIEK og Eksportkreditt Norge risikoen ved verftene i Polen for lav. Dette har – i etterkant av avsløringene om de nordkoreanske arbeiderne i Polen – endret seg.

– En tredjepartsvurdering anses som et omfattende tiltak. Denne saken har altså gjort at vi vurderer risikoen i Polen som høyere nå enn tidligere.

Groth vil dog ikke si nøyaktig hvor høyt de vurderer risikoen.

– Poenget er at risikoen i denne sektoren har økt. Det trigger at vi går dypere inn i materien og da kommer det en tredjepartsvurdering, sier han.

I løpet av de siste par ukene har det blitt bestilt en tredjepartsvurdering av polske verft. Denne kommer GIEK og Eksportkreditt til å ta med seg inn i fremtidige saker.

– Vi vil gå grundig gjennom rapporten når den foreligger og den vil tillegges stor vekt i vår behandling av fremtidige søknader som omfatter underleveranser fra polske verft, sier Groth.

– Følger saken tett

Bakgrunnen for Ropstads spørsmål til næringsministeren er Teknisk Ukeblads avsløringer om at minst ni norske skip kan knyttes til nordkoreanske arbeidere ved polske verft.

En av arbeiderne omkom i en brutal ulykke under sveising på det norske skipet Polar Empress. Nederlandske forskere har i etterkant slått fast at arbeiderne på verftet var tvangsarbeidere.

– GIEK og Eksportkreditt Norge følger denne saken tett. De informerer om at i den grad det kommer nye søknader om finansiering til prosjekter ved verft der det er mistanke om tvangsarbeid, vil de kreve at det blir gjennomført uavhengige tredjepartsvurderinger av arbeidsforholdene, skriver Mæland.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Dilek Ayhan (H) uttaler til Teknisk Ukeblad at brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter aldri vil være akseptabelt.

– Polen må som alle andre sørge for forsvarlige arbeidsforhold i eget land. Jeg forutsetter dessuten at norske selskaper følger aktivt opp samfunnsansvaret hos sine leverandører, hjemme og ute, ifølge Ayhan.

– Norske verft som bruker polske underleverandører bør alltid på forhånd vurdere om det er en risiko for at elementære arbeidstakerrettigheter ikke blir fulgt hos den aktuelle leverandøren. Dersom risikoen er høy, bør de kreve forsikringer om at forholdene blir ryddet opp i eller velge en annen leverandør.

Urolig næringsminister

Monika Mæland skriver for øvrig at hun er urolig over det som har kommet frem om arbeidsforholdene ved verftet. I sitt svar til Ropstad skriver Mæland at hun forutsetter at de norske selskapene følger opp samfunnsansvaret hos leverandørene, både hjemme i Norge og i utlandet.

– Jeg deler uroen over påstandene om uakseptable tilstander ved enkelte polske vert. Dette er en sak departementet tar på alvor, sier Mæland.

– Brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter er under ingen omstendigheter akseptabelt. Polen, andre EU-land og andre handelspartnere må sørge for forsvarlige arbeidsforhold i egne land, skriver hun.

Mæland understreker videre at regjeringen har en helt klar forventning om at selskapene, uansett om de er privat eller offentlig eid, skal ivareta samfunnsansvaret sitt i forbindelse med aktiviteter i utlandet.

– Dette innebærer blant annet at de skal gjøre det de kan for å sikre at produksjon skjer under akseptable forhold og at arbeiderne får en lønn de kan leve av.

Kleven krevde umiddelbar stans

Det norske selskapet Kleven, som bygget skipet Polar Empress på Crist-verftet der arbeideren omkom, har tidligere fortalt Teknisk Ukeblad at de kontinuerlig har fulgt opp leverandørene sine.

– Det har vi blant annet gjort ved at vi til enhver tid har inspektører i Polen. Vårt og andre norske kunders vedvarende arbeid over mange år har ført til betydelige bedringer innen HMS hos leverandørene. Dette arbeidet blir nå intensivert på bakgrunn av det som har kommet frem, ifølge Ellen C. Kvalsund i Kleven.

Kleven krevde også umiddelbar stans i bruken av de nordkoreanske arbeiderne, både på deres egne prosjekter, men også på verftet i sin helhet.

Kleven opplyste også om at de mener forholdene til arbeiderne, slik det har kommet frem i rapporten etter dødsfallet fra det polske arbeidstilsynet, har vært uakseptable.

Crist-verftet sluttet å bruke nordkoreanske arbeidere i månedsskiftet juli/august.