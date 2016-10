Kongsberg-sjefen åpner teknologisk lekegrind

En av de gamle bygningene i Kongsberg Teknologipark er på få måneder bygget om til et moderne innovasjonssenter for hele konsernet. Her finner man droner, roboter, virtual reality-utstyr, 3D-printere, loddeutstyr og laserkutter - for å nevne noe av det viktigste.

To fulle etasjer er stappet med ny teknologi, i tillegg til klasserom og medieutstyr. Blant annet er det installert avansert motion-trackingutstyr (8 stk Miqus M3-kameraer) i taket og dronenetting langs veggene.

– Vi har laget dette senteret for å skape innovasjonsglede på tvers av områdene folk vanligvis jobber med. Dette senteret er åpent for ansatte og familiemedlemmer som ønsker å leke seg med teknologien og skape nye ideer, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen til Teknisk Ukeblad.

Virtuell snorklipping

I tråd med ambisjonene klippet han fredag en virtuell snor for å markere åpningen av senteret. Dette kan du se i 360/VR-videoen øverst i saken (på mobil: åpne i Youtube-appen).

Senteret skal være et sted for utprøving av ny teknologi, uavhengig av hva man jobber med til vanlig. Det blir også tilgjengelig på kveldstid, da man også kan ta med egne barn eller andre familiemedlemmer for å prøve noe av utstyret.

For barn er det blant annet mulig å prøve Littlebits elektronikkbyggesett, Lego EV3 og diverse andre byggesett.

Konsernsjef Geir Håøy diskuterer droneteknologi med Jan Dyre Bjerknes. Foto: Eirik Helland Urke

Rekruttering

– Vi er hele tiden avhengig av å rekruttere unge talenter. Kanskje kan dette senteret bidra til at noen får øynene opp for ny teknologi, og velger denne veien videre. Her får de tilgang til teknologi som blir viktig i framtida, sier konsernsjef Geir Håøy.

Foreløpig er det 10-årsgrense for å bruke senteret, som er plassert sentralt i Kongsberg Teknologipark.